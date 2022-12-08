«Где тут гравитация и как она влияет»: Евгению Медведеву поразил брейк-данс в шоу «Новые танцы»

10 декабря на канале ТНТ покажут полуфинал телепроекта «Новые танцы». Оценивать вышедших на финишную прямую танцоров в этом выпуске будут хореографы Екатерина Решетникова и Мигель, а также знаменитая фигуристка Евгения Медведева.

Зрители увидят номер, вдохновленный стихией воды, дуэт девочек, которых, по мнению Мигеля, пора судить наравне со взрослыми, деньги, рассыпанные по сцене, и многое другое.

Любимец всей женской аудитории «Новых танцев» независимо от возраста, B-Boy Joker показал брейк-данс со сложными акробатическими элементами, чем поразил даже летающую надо льдом Евгению Медведеву.

«В некоторые моменты я в принципе не понимала, где тут гравитация и как она влияет», — поделилась впечатлениями фигуристка.

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