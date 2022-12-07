«Дава, че с тобой?»: блогер напугал свою подругу не на шутку

В новом выпуске шоу «Наследники и самозванцы» от 10 декабря участников проекта ждет испытание на детекторе лжи. Зрители увидят, как, ожидая своей очереди на проверку, блогер Дава явно занервничает, ведь его секреты вот-вот будут раскрыты.

29-летний мужчина признается своей подруге Наташе Гасанхановой, что ощутил паническую атаку. Девушка попыталась успокоить его, поделившись опытом.