«Дава, че с тобой?»: блогер напугал свою подругу не на шутку

В новом выпуске шоу «Наследники и самозванцы» от 10 декабря участников проекта ждет испытание на детекторе лжи. Зрители увидят, как, ожидая своей очереди на проверку, блогер Дава явно занервничает, ведь его секреты вот-вот будут раскрыты.
29-летний мужчина признается своей подруге Наташе Гасанхановой, что ощутил паническую атаку. Девушка попыталась успокоить его, поделившись опытом.
«В «паничке» нужно просто дышать. Спокойно, глубоко, размеренно дышать…» — сказала она.
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Вскроет ли детектор лжи истинные планы Давы или же его дни на проекте сочтены?
Смотрите детективное шоу «Наследники и самозванцы» по субботам в 22:00 на канале ТВ-3.