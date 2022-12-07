Орбакайте, Чумаков, Валерия, Киркоров: спецвыпуск шоу «Дуэты» порадует десятью номерами

Вечером 9 декабря на канале «Россия» покажут спецвыпуск музыкального шоу «Дуэты». На этот раз зрителей ждет настоящий каскад блестящих номеров – в одной программе выступят десять дуэтов подряд!

Угадывать своих партнеров будут Кристина Орбакайте, Алексей Чумаков, Валерия, Алика Смехова, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Наталья Подольская, Екатерина Гусева, Ая из группы «Город 312» и Мия Бойка.

Прозвучат хиты, любимые миллионами: «Осенний поцелуй», «Венера-Юпитер», «Скрипка-лиса», «До свидания, мама» и многие другие.

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Порадуют зрителей и яркие образы исполнителей: Екатерина Гусева исполнит знаменитый романс «Напрасные слова» в золотом платье, Алика Смехова споет арию из рок-оперы «Юнона и Авось» в легких кружевах, а Валерия собирается поразить партнера по дуэту и всех зрителей ярко-алым нарядом.