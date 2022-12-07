Орбакайте, Чумаков, Валерия, Киркоров: спецвыпуск шоу «Дуэты» порадует десятью номерами

Вечером 9 декабря на канале «Россия» покажут спецвыпуск музыкального шоу «Дуэты». На этот раз зрителей ждет настоящий каскад блестящих номеров – в одной программе выступят десять дуэтов подряд!
Угадывать своих партнеров будут Кристина Орбакайте, Алексей Чумаков, Валерия, Алика Смехова, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Наталья Подольская, Екатерина Гусева, Ая из группы «Город 312» и Мия Бойка.
Прозвучат хиты, любимые миллионами: «Осенний поцелуй», «Венера-Юпитер», «Скрипка-лиса», «До свидания, мама» и многие другие.
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Порадуют зрителей и яркие образы исполнителей: Екатерина Гусева исполнит знаменитый романс «Напрасные слова» в золотом платье, Алика Смехова споет арию из рок-оперы «Юнона и Авось» в легких кружевах, а Валерия собирается поразить партнера по дуэту и всех зрителей ярко-алым нарядом.
«Я предполагаю, что моим партнером по дуэту будет кто-то из прекрасных вокалисток. Проект крутейший! Такие эмоции не купишь, и в нашей рабочей рутине не получишь. Это то, что в жизни навсегда остается с нами! Здесь на сцене происходит бешеный всплеск эмоций, просто невероятный», - отметила певица Валерия.
«Диапазон широк, выбор велик: за стеной может быть и женщина, и мужчина, мой партнер в кино или в театре, родственник, хороший друг, с которым связаны творческие воспоминания. Это очень волнительный проект! Ты исполняешь незнакомую песню, и у тебя нет шанса на второй дубль – конечно, возникает сильное волнение!» - говорит Кристина Орбакайте.
«Мне выпала хитовая песня Wrecking ball Майли Сайрус. Волнуюсь перед выходом на сцену, как бы не забыть текст, потому что эту песню я никогда раньше не исполняла. Очень люблю такие проекты, где есть живые эмоции, живой звук, тем более мы выступаем с оркестром! Это такой кайф! Уверена, что за стеной будет Виктория Дайнеко, вот зуб даю!» - делится эмоциями Наталья Подольская.
«Я предполагаю, что со мной будет петь девушка. Но определить, кто будет твоим партнером, невозможно. Каждый раз, когда поднимается зеркальная стена, ты, как ребенок, ждешь и высматриваешь, кто же там прячется. И такие уникальные ощущения, нежные чувства к своему внезапному визави! Эмоции, смех и объятия – все это неподдельное!» - подытожил Алексей Чумаков.
Смотрите шоу «Дуэты» - по пятницам в 21:30 на канале «Россия».