Соболев в роли Милославского и 70 Лукашиных: новые фото со съемок «СамоИронии судьбы»

Появились новые фотографии со съемочной площадки новогоднего музыкального телефильма ТНТ «СамоИрония судьбы». так мы узнали, что комик Илья Соболев сыграл квартирного вора Жоржа Милославского из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Комедиант полностью повторил культовый образ Леонида Куравлева: характерная прическа, усы и коронные черные перчатки.

Авторы хита «Федерико Феллини» Galibri & Mavik предстали в образе Жени Лукашина – оба одновременно. Вместе с музыкантами в кадре позировали еще 68 человек играющих того же персонажа, и все они окружают одну-единственную Ольгу Картункову, которая исполняет роль Нади Шевелевой.