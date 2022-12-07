Соболев в роли Милославского и 70 Лукашиных: новые фото со съемок «СамоИронии судьбы»

Появились новые фотографии со съемочной площадки новогоднего музыкального телефильма ТНТ «СамоИрония судьбы». так мы узнали, что комик Илья Соболев сыграл квартирного вора Жоржа Милославского из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Комедиант полностью повторил культовый образ Леонида Куравлева: характерная прическа, усы и коронные черные перчатки.
Авторы хита «Федерико Феллини» Galibri & Mavik предстали в образе Жени Лукашина – оба одновременно. Вместе с музыкантами в кадре позировали еще 68 человек играющих того же персонажа, и все они окружают одну-единственную Ольгу Картункову, которая исполняет роль Нади Шевелевой.
В глазах десятерится от Лукашиных... Фото: канал ТНТ
Самое время сочинить анекдот: сколько Лукашиных нужно, чтобы соблазнить одну Надю? Один – по версии советской «Иронии судьбы», больше 70 – по версии канала ТНТ.
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Напомним, что в новогоднем телефильме также снялись Филипп Киркоров, Клава Кока, Анна Асти, Люся Чеботина, группа «Руки вверх!», Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Азамат Мусагалиев и многие другие звезды.