Лера Кудрявцева: «Бари Алибасов откровенно рассказал о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной»

Бари Алибасов – персонаж для нашей страны знаковый. Россияне могут не помнить отчество Гумилева или Гоголя, но отчество Алибасова – Каримович – знает, пожалуй, каждый. Неудивительно, ведь Алибасов – действительно талантливый продюсер и умеет заставить говорить о себе и своих проектах.

Так, группа «На-На» совершила настоящую революцию в СССР. Атлетически сложенные парни пели о взаимной и невзаимной любви, а многочисленные поклонницы сходили с ума и готовы были на все, чтобы поймать хотя бы один взгляд кумиров. Однако Бари Каримович был со своими подопечными строг и спуску им не давал.

– Я сказал, никаких жен! – смеясь, вспоминает он.

Однако несмотря ни на что «нанайцы» своему продюсеру благодарны. Именно он превратил их в настоящих звезд эстрады и подарил им путевку в творческую жизнь. Хотя сам признается, что, раскручивая коллектив, гнался вовсе не за огромными гонорарами. Точнее, не только за ними.

– Он и машины дарил, и квартиры дарил, – рассказывает Владимир Политов.

– Ну я не вечный, это же очевидно, – парирует Алибасов.

Бари, конечно, не вечный, но его чувство юмора точно не знает ни возраста, ни границ. Так, пришедшая ко мне в студию Маша Распутина рассказала о скандальном продюсере много любопытного и даже пикантного.