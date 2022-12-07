Лера Кудрявцева: «Бари Алибасов откровенно рассказал о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной»

Бари Алибасов – персонаж для нашей страны знаковый. Россияне могут не помнить отчество Гумилева или Гоголя, но отчество Алибасова – Каримович – знает, пожалуй, каждый. Неудивительно, ведь Алибасов – действительно талантливый продюсер и умеет заставить говорить о себе и своих проектах.
Так, группа «На-На» совершила настоящую революцию в СССР. Атлетически сложенные парни пели о взаимной и невзаимной любви, а многочисленные поклонницы сходили с ума и готовы были на все, чтобы поймать хотя бы один взгляд кумиров. Однако Бари Каримович был со своими подопечными строг и спуску им не давал.
– Я сказал, никаких жен! – смеясь, вспоминает он.
Однако несмотря ни на что «нанайцы» своему продюсеру благодарны. Именно он превратил их в настоящих звезд эстрады и подарил им путевку в творческую жизнь. Хотя сам признается, что, раскручивая коллектив, гнался вовсе не за огромными гонорарами. Точнее, не только за ними.
– Он и машины дарил, и квартиры дарил, – рассказывает Владимир Политов.
– Ну я не вечный, это же очевидно, – парирует Алибасов.
Бари, конечно, не вечный, но его чувство юмора точно не знает ни возраста, ни границ. Так, пришедшая ко мне в студию Маша Распутина рассказала о скандальном продюсере много любопытного и даже пикантного.
Бари Алибасов в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
– Нашу первую встречу я помню, как вчера… – начала было она.
– Вообще-то, я ущипнул тебя за попу! – хохотнул Алибасов.
– Вот такие у Бари комплименты! – рассмеялась Распутина.
Несмотря на то что Бари не был ни таким голосистым, как его «нанайцы», ни таким фигуристым, женщинам он всегда нравился. Продюсер неоднократно женился и каждый раз разочаровывался в очередном браке.
Даже союз с Лидией Федосеевой-Шукшиной продержался всего два года и закончился громким скандалом. Однако в своем разводе Бари винит не Шукшину, не сложность характеров и не квартирный вопрос, а дочь Лидии.
– Она просто ограбила мать! – возмущается он. – И продолжает грабить и грабить!
Печально, конечно, что союз двух творческих людей распался, но, с другой стороны, у каждого на нас в небесной канцелярии свои планы. Сейчас Бари Алибасов живет с домработницей, которой искренне восхищается.
– Это человек уникальный! – признается он.
Счета Бари за лечение – а человек он уже не молодой и время от времени нуждается в помощи врачей – в основном оплачивают участники группы «На-На». Почему этим вопросом не занимается родной сын Бари Алибасова? Что знаменитый продюсер не поделил с Владимиром Левкиным? И отважится ли он ответить на вопрос, который стоит один миллион рублей?
Все ответы – в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» 10 декабря, в 13.00, на НТВ.