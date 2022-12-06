«Пусть говорят» вернулись в эфир Первого канала с тайнами истории и прогнозами на 2023 год

Популярное ток-шоу «Пусть говорят» вернется в эфир Первого канала вечером 6 декабря. Всю неделю зрители смогут смотреть специальные выпуски, посвященные сверхъестественным темам.

«В преддверии Нового года «Пусть говорят» возвращается в эфир с традиционными прогнозами. Целая серия специальных выпусков посвящена необычным людям, — говорит ведущий программы Дмитрий Борисов. — Что ожидает человечество в новом году и в ближайшее десятилетие? Спрашиваем у ведущих астрологов и нумерологов. Разбираемся, в чем феномен Ванги и почему ее пророчества продолжают сбываться и в наши дни. Узнаем, поддерживают ли ученые Илона Маска, который на саммите G20 заявил, что землянам уже пора готовиться ко встрече с инопланетянами. Услышим тех, кто готовил тайные отряды людей со сверхспособностями, которые были на службе у Советского Союза и в США».