Группа «Руки Вверх!» воссоединится в новогодней «СамоИронии судьбы» и исполнит культовый хит

В новогоднем музыкальном фильме канала ТНТ «СамоИрония судьбы» произойдет воссоединение группы «Руки Вверх!». Создатели картины сообщили, что Сергей Жуков и Алексей Потехин встретились на съемочной площадке и исполнили вместе свой старый хит «Он тебя целует».

«Руки Вверх!» воссоединятся спустя 16 лет. А объединит музыкантов знаменитый горе-охранник Александр Бородач, роль которого на экране исполняет Михаил Галустян.

«Мне нравится, с каким размахом ТНТ снимает свой новогодний фильм. Номер «Руки Вверх!» — это полноценный клип со спец-эффектами, пиротехникой, крутыми тачками, Мишей Галустяном и Лехой Потехиным, который не снимался в клипах «Руки Вверх» почти двадцать лет. А еще они уговорили меня на эротическую сцену. Впервые в жизни! Есть повод включить ТНТ в новогоднюю ночь». – говорит певец Сергей Жуков.

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