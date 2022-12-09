Что интересного покажут в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

Невероятно, но факт: «Голос», который более 10 лет подряд выходил на Первом канале, взял паузу. Вместо одиннадцатого сезона основной версии в эфир выйдет ее младшая «сестренка» - «Голос. Дети». Уже известны ведущие, наставники и даже отсняты слепые прослушивания шоу, которое мы начнем смотреть на этой неделе.
Яна вместо Димы
Пожалуй, самая главная сенсация юбилейного, десятого сезона шоу - участие певицы МакSим, за жизнь которой еще совсем недавно боролись врачи.
МакSим присоединилась к опытным наставникам Басте (слева) и Егору Криду. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Теперь артистка полна сил, восстановила голос и легкие и готова дебютировать в проекте - естественно, не в качестве участницы, а в роли наставницы шоу, которое сама певица называет «очень искренним».
Другой яркий новичок детского «Голоса» - Яна Чурикова. Уж она-то, опытная ведущая, экс-руководитель канала MTV, точно знает подход к молодежной аудитории. Именно поэтому Яну позвали подменить, как казалось, незаменимого Дмитрия Нагиева.
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Фото: коллаж
«Снова занимаюсь любимым делом: помогаю юным раскрыть свои таланты, - говорит Яна. - У нас с участниками много общего - они первый раз выходят на большую сцену, а я первый раз веду «Голос». Так что пройдем через все испытания вместе!»
Ребята и Агата
Агата Муцениеце в пятый раз выступит в качестве соведущей. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Помогать Чуриковой вести шоу, а детишкам - выходить на сцену без ненужных переживаний будет актриса Агата Муцениеце. Для нее это будет уже пятое появление в роли соведущей.
Сергей Сергеевич Жилин, как обычно, отвечает за музыкальное сопровождение. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Опытный вокальный педагог Баста, успевший поработать в разных версиях «Голоса», и любимец юных слушательниц Егор Крид также сядут в красные кресла наставников.
Многие участники, как, например, этот юноша, не только поют, но и играют на различных инструментах. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
В надежде на яркие эмоции и, конечно же, на победу в Москву съехались маленькие артисты со всей страны - из Питера и Уссурийска, Вологды и Новосибирска, Челябинска и Краснодара, Владивостока и Мытищ. А еще из Казахстана, Узбекистана и других соседних государств.
Перед прослушиванием главное - сохранить позитивный настрой. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
КСТАТИ
В предыдущем, девятом сезоне проекта победу одержала Аделия Загребина, представлявшая команду Егора Крида. Таким образом, Крид уже со второй попытки выиграл «Голос» в качестве наставника.
Секрет успеха - суметь подружиться с красной кнопкой! Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
«Голос. Дети»
Пятница/21.45
Первый канал.