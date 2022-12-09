Что интересного покажут в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

Невероятно, но факт: «Голос», который более 10 лет подряд выходил на Первом канале, взял паузу. Вместо одиннадцатого сезона основной версии в эфир выйдет ее младшая «сестренка» - «Голос. Дети». Уже известны ведущие, наставники и даже отсняты слепые прослушивания шоу, которое мы начнем смотреть на этой неделе.

Яна вместо Димы

Пожалуй, самая главная сенсация юбилейного, десятого сезона шоу - участие певицы МакSим, за жизнь которой еще совсем недавно боролись врачи.