Карибидис - жжот! Появились новые кадры из «СамоИронии судьбы!»

На ТНТ в новогоднюю ночь выйдет фильм «СамоИрония судьбы!», в котором знакомые нам сцены из советских комедий переплетутся с новой реальностью.

Мы уже рассказывали, что в фильме появятся Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Михаил Галустян, Клава Кока, Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Ольга Картункова, Люся Чеботина и другие.

У Teleprogramma.pro появилась информация, что в картине также сыграет резидент Comedy Club и звезда сериала «Отпуск» Демис Карибидис.

Комик предстанет в необычном образе наследного принца насыпных островов. По сюжету его персонаж прилетит на вертолете прямо в квартиру к Наде, которую играет Ольга Картункова, а также в сопровождении охранников начинает диалог с Женей Лукашиным в исполнении Тимура Батрутдинова.