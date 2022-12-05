Лев Лещенко неожиданно высказался о «СамоИронии Судьбы!»

На ТНТ в новогоднюю ночь выйдет фильм «СамоИрония Судьбы!», в котором юмористы собрали популярные советские фильмы - «Иван Васильевич меняет профессию», «Иронию судьбы, или С легким паром».

Некоторые артисты картину раскритиковали уже сейчас. Одни считают, что классику не стоит каверкать, другие - что сейчас в принципе не время шутить. Однако певец Лев Лещенко так не считает.

«Новое время диктует новые правила прочтения классики. И я думаю, что Паша Воля, Тимур Батрутдинов и другие ребята из Comedy Club прекрасно справятся с этой задачей. Это парни с чувством юмора, которые умеют дарить людям улыбки.

На одну из ролей я бы еще предложил Марину Кравец! Она отлично сыграла бы Надю, Марина – очаровательная и обаятельная девушка с хорошей реакцией и прекрасными актерскими данными, которая украшает любой проект», – считает Лещенко.

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