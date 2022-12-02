«Я ж пошутила!»: Настя Ивлеева избавилась сразу от двух женихов

За прошлые эпизоды практически всем участникам реалити удалось сводить Настю на свидание, кроме стоматолога Алексея и бизнесмена Антона. В итоге им одновременно пришла идея пригласить Настю на свидание у воды: устроить пикник и покататься на катере и виндсерфе.

Алексей решил еще раз продумать свой план, а Антон решительно взялся за дело и опередил соперника. Но не успели Антон с Настей провести и полчаса вместе на берегу, как объявился Леша. Он предложил провести день вместе – Антон был не против, но Настя отказалась и решила уйти. Антон не смог отстоять свое свидание и отдал его Алексею.

По возвращении Настя попросила передать Антону, что он покидает проект и может собирать вещи. Но это было проверкой: Настя ждала, что Антон покажет свою решительность по отношению к ней и уговорит оставить в проекте. Этого не случилось: Антон согласился вернуться домой.

Двойная провокация со стороны мамы и психолога