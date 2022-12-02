«Я ж пошутила!»: Настя Ивлеева избавилась сразу от двух женихов

В четвертом выпуске у Насти было свидание втроем, знакомство парней с потенциальной тещей и испытание на прочность с психологом. Делимся самыми яркими моментами четвертого эпизода.
Незапланированное свидание втроем
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
За прошлые эпизоды практически всем участникам реалити удалось сводить Настю на свидание, кроме стоматолога Алексея и бизнесмена Антона. В итоге им одновременно пришла идея пригласить Настю на свидание у воды: устроить пикник и покататься на катере и виндсерфе.
Алексей решил еще раз продумать свой план, а Антон решительно взялся за дело и опередил соперника. Но не успели Антон с Настей провести и полчаса вместе на берегу, как объявился Леша. Он предложил провести день вместе – Антон был не против, но Настя отказалась и решила уйти. Антон не смог отстоять свое свидание и отдал его Алексею.
По возвращении Настя попросила передать Антону, что он покидает проект и может собирать вещи. Но это было проверкой: Настя ждала, что Антон покажет свою решительность по отношению к ней и уговорит оставить в проекте. Этого не случилось: Антон согласился вернуться домой.
Двойная провокация со стороны мамы и психолога
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Мама Насти, Наталья Николаевна, решила навестить дочь и проверить, насколько честны и откровенны парни. В тайне от дочери она пригласила на проект известного психолога Андрея Кухаренко, который в индивидуальных сессиях попытался вывести парней на чистую воду.
При этом Наталья Николаевна и Настя наблюдали за разговором парней с психологом из другой комнаты, где было установлено специальное оборудование. Мы на минуту подумали, что смотрим сериал «Триггер» – настолько преуспел в своих провокациях психотерапевт. Так, бывший Насти Леша признался, что не может забыть и отпустить прошлое, а Василий признался, что не готов рисковать своим здоровьем ради победы в проекте.
Свидание в библиотеке с Андреем
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Андрей наконец решил проявить инициативу и позвал Настю на свидание: в кафе-библиотеку. По задумке Андрея пара отвечала на вопросы друг о друге, используя названия книг. Во время свидания Настя отметила, что Андрей – мужская версия ее. Ей очень понравилось свидание.
Рукописи не горят
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Как и на прошлой неделе, в этом выпуске участников ждало испытание – необходимо было признаться Насте в любви с помощью стихотворения. Некоторым это задание далось непросто, тогда как другие справились с ним на раз-два.
Лучше всего в очередной раз себя проявил Вася, который изначально очень переживал, что не умеет писать стихи. Также Настя отметила старания Леши, Артема и Эмиля, которые написали стихотворение на нескольких языках.
Олимпийские боги в саду у Насти
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Помимо стихотворений парни решили удивить Настю театральным представлением, сыграв древнегреческих богов. Так, Леша стал Дионисом, Максим – Аполлоном, Вася – Зевсом, а Эмиль – Аидом. Каждый из них преподнес Насте подарок.
В конце представления Настя, несмотря на свидание и стихотворение, решила попрощаться со стоматологом Лешей. В итоге – на этой неделе проект покинули двое участников.