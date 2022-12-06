«Визги шампанского», «Детектив Финник», финал «Маски. Танцы»: что покажут на СТС в Новый год

По традиции канал проведет каникулы в компании «Уральских пельменей», «Елок», «Шрэка», «Гринча» и героев других сказочных историй. Праздничный эфир украсят всероссийские телепремьеры: «Елки 8», «Этерна. Часть первая», «Белль и Себастьян», «Снегурочка против всех».
Также зрителей ждут долгожданный финал «Маски. Танцы» и премьера первого сериала про домового Финника. Собрать праздничный стол и новогодний образ помогут кулинарное шоу «ПроСТО кухня» и мейковер-шоу «Рогов +».
Шоу «Уральских пельменей»
Праздничная программа «Визги шампанского» — 31 декабря, в 23:00
В новогоднюю ночь «Пельмени» покажут, как подготовиться к празднику, чтобы он запомнился надолго: сыграть в «Тайного Санту» с участием тёщи, разместить трехметровую елку в квартире с двухметровыми потолками и совсем не потратиться на подарки.
— Это же мусор?
— Какой год, такие и подарки!
В праздничном выпуске зрители узнают, как похудеть с помощью майонеза и водки, сделать новогоднее фото, чтобы все подруги обзавидовались, и придумать необычный костюм для утренника — Ипполита из «Иронии судьбы, или С легким паром!».
— У него же есть суперспособность! Он может есть всякую гадость!
— Какую гадость?
— Заливную!
Кадр из программы «Визги шампанского». Фото: канал СТС
Под бой курантов «Пельмени» покажут, как правильно загадывать желания, а после праздника — превратить поездку домой в приключение.
— Вы заказывали услугу «Трезвый водитель»?
— Вы же пьяный!
— В нашей фирме я сейчас самый трезвый…
«Детектив Финник» — 25 декабря, в 12:00
СТС эксклюзивно покажет первый мультсериал про Финника — о новых приключениях домового-детектива и его друзей в городе Берге, полном тайн и загадок.
Кадр из мультсериала «Детектив Финник». Фото: канал СТС
Благодаря главному герою жители Берга могут спать спокойно. Ведь первый в мире детектив-домовой обладает уникальным методом проб и ошибок и всегда готов встать на защиту друзей и всего города.
Финал развлекательного шоу «Маска. Танцы» — 25 декабря, в 23:00
В заключительном выпуске встретятся четыре финалиста, которые представят по два праздничных номера. Ведущий Юрий Музыченко, зрители и жюри наконец-то узнают имена звезд, которым так долго удавалось оставаться неузнанными в костюмах персонажей.
Кадр из шоу «Маска. Танцы». Фото: канал СТС
Проект уже покинули: Шура, Анастасия Волочкова, Анна Семенович, Роза Сябитова, Анна Седокова, Митя Фомин и Александр Белькович.
Кулинарное шоу «ПроСТО кухня» — праздничные блюда весь декабрь, 24 декабря в 09:30 — новогодний выпуск
Ведущий Александр Белькович порадует зрителей целым месяцем новогодних кулинарных подсказок. Ресторатор поделится небанальными рецептами праздничных блюд, которые придутся по вкусу мясоедам, любителям рыбы и овощей.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Александр Белькович в шоу «ПроСТО кухня». Фото: канал СТС
Александр покажет, как сделать торт из шпинатных блинчиков и грибного крема, свинину по-китайски в соусе гобаожоу с булгуром, форель «Велингтон» в слоеном соусе со шпинатом, баклажаны с соусом баже и заливное из курицы и ветчины.
А на десерт шеф-повар приготовит рождественский кекс с сухофруктами, пряный торт с тыквой, чизкейк «Баунти» без выпечки и знаменитый советский торт «Прага».
Мейковер шоу «Рогов +» — новогодние образы, 25 декабря, в 09:00
Кадр из шоу «Рогов +». Фото: канал СТС
Известный стилист Александр Рогов покажет зрителям, как выглядеть потрясающе в эти праздничные дни. Не пропустите!
Кино на каникулах: всероссийские телепремьеры и любимые сказки
Копилку всероссийских телепремьер праздничного эфира пополнят свежие «Елки 8», фэнтези-сага «Этерна. Часть первая», трогательная трилогия «Белль и Себастьян», комедия «Снегурочка против всех».
Кадр из фильма «Этерна»
Также на каникулах зрителей ждет марафон любимых историй: «Ледниковый период», «Гринч», «Круэлла», «Шрэк», «Елки», «Тролли», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Голодные игры», «Здравствуй, папа, Новый год!», «Рождество на двоих» и многое другое.