«Визги шампанского», «Детектив Финник», финал «Маски. Танцы»: что покажут на СТС в Новый год

По традиции канал проведет каникулы в компании «Уральских пельменей», «Елок», «Шрэка», «Гринча» и героев других сказочных историй. Праздничный эфир украсят всероссийские телепремьеры: «Елки 8», «Этерна. Часть первая», «Белль и Себастьян», «Снегурочка против всех».

Также зрителей ждут долгожданный финал «Маски. Танцы» и премьера первого сериала про домового Финника. Собрать праздничный стол и новогодний образ помогут кулинарное шоу «ПроСТО кухня» и мейковер-шоу «Рогов +».

Шоу «Уральских пельменей»

Праздничная программа «Визги шампанского» — 31 декабря, в 23:00

В новогоднюю ночь «Пельмени» покажут, как подготовиться к празднику, чтобы он запомнился надолго: сыграть в «Тайного Санту» с участием тёщи, разместить трехметровую елку в квартире с двухметровыми потолками и совсем не потратиться на подарки.

— Это же мусор?

— Какой год, такие и подарки!

В праздничном выпуске зрители узнают, как похудеть с помощью майонеза и водки, сделать новогоднее фото, чтобы все подруги обзавидовались, и придумать необычный костюм для утренника — Ипполита из «Иронии судьбы, или С легким паром!».

— У него же есть суперспособность! Он может есть всякую гадость!

— Какую гадость?

— Заливную!