Карнавал призналась Воле и Харламову, почему выходит замуж

Вечером 2 декабря на канале ТНТ покажут новый выпуск Comedy Club.

В этот раз гостями Гарика Харламова и Павла Воли стали авторы и продюсеры сериала «Зема» Семен Молоканов, Денис Сундуков, Максим Назаров и Антон Карпушкин. Основатели компании «Пензфильммаш» рассказали, что деньги на раскрутку своего проекта они заработали с помощью продажи нижнего белья. Подарочные экземпляры своих трусов под названием «Чистые» они привезли и ведущим шоу.

Комедиантка и певица Елена Борщева презентовала сразу два своих новых творения: учебник по юмору и музыкальную композицию. У Воли и Харламова нашлись вопросы и к одному, и к другому, так что Елене Хульевне Санта-Мария Герре пришлось провести защиту своих проектов прямо в Comedy Club.

Заглянувшая на огонек Валя Карнавал рассказал, как прошли съемки второго сезона сериала «Отпуск», а также обсудила с ведущими тот факт, что она стала самым влиятельным блогером в СНГ.

«К вам всегда так страшно приходить — как на урок математики. У меня ощущение, что я двойку получу, — высказалась Валентина. — Какие у меня новости? TikTok прикрыли, я поэтому замуж и выхожу».

И еще одним гостем Comedy стал актер и певец Гоша Куценко. Он рассказал о ближайших творческих планах и исполнил саундтрек для нового сериала со своим участием.

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