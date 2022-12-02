Серябкина-русалка, нунчаки и Бородач: ТНТ показал, как снималась «СамоИрония судьбы»

Канал ТНТ поделился короткими роликами бэкстейджа со съемок своего новогоднего телефильма «СамоИрония судьбы». Даже эти кусочки производственного процесса вызывают улыбку — что же будет в готовой работе…

В этом видео запечатлено, как Надя бьет Лукашина нунчаками, Ольга Серябкина в образе русалки качается на гигантском якоре, и вдруг появляется Александр Родионович Бородач! А какие пасхалки вы заметите в этом ролике?