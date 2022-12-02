Серябкина-русалка, нунчаки и Бородач: ТНТ показал, как снималась «СамоИрония судьбы»

«СамоИрония судьбы»

Филипп Киркоров в «СамоИронии судьбы». Фото: канал ТНТ

Звездам придумали множество забавных образов.

Канал ТНТ поделился короткими роликами бэкстейджа со съемок своего новогоднего телефильма «СамоИрония судьбы». Даже эти кусочки производственного процесса вызывают улыбку — что же будет в готовой работе…

В этом видео запечатлено, как Надя бьет Лукашина нунчаками, Ольга Серябкина в образе русалки качается на гигантском якоре, и вдруг появляется Александр Родионович Бородач! А какие пасхалки вы заметите в этом ролике?

Напомним, Женю Лукашина и его невесту Галю из «Иронии судьбы» одновременно сыграют пары Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова, Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова. А в роли Ипполита на экране появится Филипп Киркоров — чтобы спеть в ванной свой «синий» хит. Гарик Мартиросян потеряет «все, что нажил непосильным трудом». Денис Дорохов предстанет в роли прекрасной (не очень) стюардессы.

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