Участница шоу «Звезды в Африке» довела до слез Олега Верещагина

В шоу «Звезды в Африке» команда «красных» окончательно разгромила «синих». В новом выпуске от 4 декабря последний оставшийся «синий» игрок Антон Филипенко будет вынужден надеть майку победителей. Но сдаваться он не собирается — решил играть один против всех.

Хотя и в самой команде «красных» уже у всех такие настроения. Ближе к финалу наступает период, когда «каждый сам за себя». Так, Юля Гаврилина открыто призналась, что не доверяет Олегу Верещагину и не будет голосовать по его правилам. Эта информация разозлила «главного злодея» проекта, который уже придумал новый жестокий план по устранению соперников.

«Вот Юля и попалась, теперь я начинаю самую интересную игру — один против всех! Знакомая история. Все маски сняты, теперь каждый сам за себя. Кто как хочет, так и играет. Я готов на все. Просто мой путь не такой простой, как у всех. Мой путь — проехать на тракторе через не проезжаемое», — прокомментировал ситуацию Верещагин.

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