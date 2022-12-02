«Жизнь других» в Израиле: сколько стоят образование, красота и похороны

Среднее образование в Израиле длится 12 лет, оно бесплатное, но примерно 288 долларов родители тратят в год на учебники и другую канцелярию. Во многом наши и израильские школы похожи, но есть и отличия. Пятница – короткий учебный день, суббота – единственный выходной. Домашку задают только на выходные.
Звонков в школах нет, с учителями здесь все на ты. Учитель не имеет права прикасаться к детям, любое прикосновение может быть расценено как домогательство. Вообще дети тут – те еще цветы жизни. Если ребенку не понравится поведение родителей, он может запросто пожаловаться в социальную службу. Никто в Израиле детей не наказывает. Повысить голос или ударить ребенка – это табу.
Еврейские женщины обожают салоны красоты. Хотя и цены там кусачие. Стрижка стоит 100 долларов. Покраска - 145 долларов, укладка - от 29 долларов и до бесконечности! Но если муж будет против, то еврейская женщина скорее откажется от мужа, чем от похода в салон.
На каждого юриста в Израиле приходится 128 граждан. Хочешь арендовать квартиру – звони юристу, сломался кран – звони юристу, чтобы он напомнил хозяину квартиры, что это его головная боль.
Жанна Бадоева в шоу «Жизнь других». Фото: Первый канал
В Тель-Авиве абсолютно безопасно, любая одинокая девушка может совершенно спокойно разгуливать по городу хоть в три часа ночи. Город постоянно патрулирует полиция, к которой здесь исключительно уважительное отношение. Тель-Авив более светский, чем Иерусалим, поэтому даже в шабат, когда полагается ничего не делать, здесь жизнь практически не затихает.
Парадокс: восемьдесят процентов земли Израиля - это пустыня, но именно Израиль кормит фруктами и овощами всю Европу, часть Америки и даже Дальний Восток. Здесь выращивают все от арбуза до картофеля. Я побывала на загородной ферме и впервые в жизни увидела, как растут арбузы. Чуть не наступила на один. Фермер угостил меня арбузом прямо с грядки – райский вкус.
Израиль входит в топ-10 стран с самой большой продолжительностью жизни. Здесь она составляет 82 года. В Тель-Авиве дорого не только жить, но и умирать, все затраты на похороны обойдутся примерно в 8 500 долларов. Может, поэтому и умирать местные пенсионеры не торопятся – они ходят на танцы, находят подработку, общаются с внуками и вообще стараются жить на полную катушку.
«Жизнь других», воскресенье, 10.15, Первый канал