«Жизнь других» в Израиле: сколько стоят образование, красота и похороны

Среднее образование в Израиле длится 12 лет, оно бесплатное, но примерно 288 долларов родители тратят в год на учебники и другую канцелярию. Во многом наши и израильские школы похожи, но есть и отличия. Пятница – короткий учебный день, суббота – единственный выходной. Домашку задают только на выходные.

Звонков в школах нет, с учителями здесь все на ты. Учитель не имеет права прикасаться к детям, любое прикосновение может быть расценено как домогательство. Вообще дети тут – те еще цветы жизни. Если ребенку не понравится поведение родителей, он может запросто пожаловаться в социальную службу. Никто в Израиле детей не наказывает. Повысить голос или ударить ребенка – это табу.

Еврейские женщины обожают салоны красоты. Хотя и цены там кусачие. Стрижка стоит 100 долларов. Покраска - 145 долларов, укладка - от 29 долларов и до бесконечности! Но если муж будет против, то еврейская женщина скорее откажется от мужа, чем от похода в салон.

На каждого юриста в Израиле приходится 128 граждан. Хочешь арендовать квартиру – звони юристу, сломался кран – звони юристу, чтобы он напомнил хозяину квартиры, что это его головная боль.