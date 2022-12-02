По следам Золотой Орды: «Поехали!» отправились в Астрахань

Субботним утром 3 декабря программа «Поехали!» увезет телезрителей в Астрахань и ее окрестности.

Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский побывали в месте под названием Сарай-Бату. В XIII веке это была столица Золотой Орды — богатый, красивый, многонациональный город. Но через три века он пришел в упадок и исчез с лица земли. Сейчас Сарай-Бату переживает второй расцвет — как центр притяжения туристов.

Дело в том, что в 2010 году на месте города были возведены декорации к фильму «Орда». По описаниям и археологическим находкам художники-постановщики почти полностью воссоздали древнюю столицу в натуральную величину. Они даже кирпичи делали из кизяка и складывали саманные дома ровно так, как в стародавние времена. Сегодня в Сарай-Бату приезжают за экзотикой — чтобы прогуляться по узким улочкам древнего города и прокатиться на верблюдах.

В самой Астрахани ведущие отправились на рыбалку — в дельту Волги, в камышовое царство. Туда, где много узеньких протоков, по которым с трудом проберется даже маленький катерок. Хоть сейчас и не сезон, путешественникам Первого канала удалось поймать судака.