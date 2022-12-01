Антон Шастун признался, почему ненавидел пары бальных танцоров

В свежем выпуске шоу «Новые танцы» от 3 декабря участники проекта разыграют последние путевки в полуфинал. «Билеты в последний вагон» раздали хореографы Егор Дружинин и Мигель, а также комик и ведущий «Импровизации» Антон Шастун.

«Когда я учился в школе, у меня были знакомые, которые занимались бальными танцами. Честно скажу: я их ненавидел! — признался комедиант. — На любом школьном мероприятии был вот такой человек — в рубашке и с прессом! А с ним очаровательная девушка, и вместе они танцевали! Я же тупо завидовал! Времена изменились, и я больше не ненавижу «бальников». Я им просто завидую!»

По словам Шастуна, его самого в детстве отвели на танцы, но он продержался всего одно занятие, а потом попросился на баскетбол.