«Мне пришлось сделать грязные ходы»: Дава сделал неожиданное заявление

Суть игры в следующем: звезды проходят множество испытаний на выносливость и смекалку, а также сталкиваются со своими страхами лицом к лицу.
Наследники, которых изначально больше, должны по правилам вычислить трех самозванцев, задача которых ничем себя не выдавать. В итоге обе команды пытаются избавиться друг от друга, что напоминает популярную игру «Мафия».
Дава изначально был наследником, а в третьем выпуске его назначили самозванцем вместо покинувшего проект Влада Кадони. Блогер признался, что в шкуре обманщика ему очень трудно продолжать участие в шоу.
«Мне пришлось делать грязные ходы, переманивать людей, обманывать. Может, кто-то этому бы радовался, но я чувствую себя очень подавленным. Ощущение, что об меня вытерли ноги», — заявил бывший жених Ольги Бузовой в шоу.
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