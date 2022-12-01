«Мне пришлось сделать грязные ходы»: Дава сделал неожиданное заявление

Суть игры в следующем: звезды проходят множество испытаний на выносливость и смекалку, а также сталкиваются со своими страхами лицом к лицу.

Наследники, которых изначально больше, должны по правилам вычислить трех самозванцев, задача которых ничем себя не выдавать. В итоге обе команды пытаются избавиться друг от друга, что напоминает популярную игру «Мафия».

Дава изначально был наследником, а в третьем выпуске его назначили самозванцем вместо покинувшего проект Влада Кадони. Блогер признался, что в шкуре обманщика ему очень трудно продолжать участие в шоу.