Юрий Стоянов о «СамоИронии судьбы»: «Надеюсь, они не злоупотребят моей любовью»

Новогодний проект канала ТНТ «СамоИрония судьбы» еще не вышел на экраны страны, а уже вызвал множество споров — стоит ли современным звездам коверкать советскую киноклассику.
Однако 65-актер Юрий Стоянов призвал телезрителей не спешить с выводами и дождаться выхода ленты на экраны. Народный артист РФ выразил надежду, что «СамоИрония судьбы» порадует россиян качественным юмором и креативным подходом к культовым сюжетам и персонажам.
«Давать оценку тому, чего ты не видел, оценивать чьи-то намерения — бессмысленная и неблагодарная вещь. И несправедливая по отношению к тем, кто это собирается делать, — отметил актер. — Я просто надеюсь, что люди, которых я очень люблю, любые персонажи из Comedy Club, а особенно Паша Воля и Тимур Батрутдинов, не злоупотребят моей любовью. И все будет сделано весело, остроумно, с присущим им юмором».
«Я могу пожелать им, чтобы эта новогодняя шутка, в отличие от большинства подобных программ, не превратилась, как говорили в советское время, в изделие № 2 и не стала одноразовой».
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Напомним, в новогоднем фильме примут участие Павел Воля и Ляйсан Утяшева — они предстанут в образах типичной советской пары, Жени Лукашина и его невесты Гали. В других вариациях этих же героев играют Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова, а также Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Клава Кока исполнит легендарную композицию «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь». Люся Чеботина споет свой хит «Солнце Монако» в образе Britney Spears.
Одним из самых ярких событий новогоднего фильма ТНТ станет появление Филиппа Киркорова в образе Ипполита, чтобы исполнить хит «Цвет настроения синий». Также в праздничной картине появятся Михаил Галустян, Демис Карибидис, Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Ольга Картункова, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Анна Асти и другие звезды.