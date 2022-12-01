Юрий Стоянов о «СамоИронии судьбы»: «Надеюсь, они не злоупотребят моей любовью»

Новогодний проект канала ТНТ «СамоИрония судьбы» еще не вышел на экраны страны, а уже вызвал множество споров — стоит ли современным звездам коверкать советскую киноклассику.

Однако 65-актер Юрий Стоянов призвал телезрителей не спешить с выводами и дождаться выхода ленты на экраны. Народный артист РФ выразил надежду, что «СамоИрония судьбы» порадует россиян качественным юмором и креативным подходом к культовым сюжетам и персонажам.

«Давать оценку тому, чего ты не видел, оценивать чьи-то намерения — бессмысленная и неблагодарная вещь. И несправедливая по отношению к тем, кто это собирается делать, — отметил актер. — Я просто надеюсь, что люди, которых я очень люблю, любые персонажи из Comedy Club, а особенно Паша Воля и Тимур Батрутдинов, не злоупотребят моей любовью. И все будет сделано весело, остроумно, с присущим им юмором». «Я могу пожелать им, чтобы эта новогодняя шутка, в отличие от большинства подобных программ, не превратилась, как говорили в советское время, в изделие № 2 и не стала одноразовой».

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