«Нервишки потрепали конкретно!»: Жасмин, Долина, Успенская, Воробей и другие споют в «Дуэтах»

Вечером 2 декабря на канале «Россия» выйдет третий выпуск нового сезона музыкального шоу «Дуэты». На этот раз в списке его участников значатся Максим Дунаевский, Лариса Долина, Любовь Успенская, Елена Воробей, Денис Майданов, Жасмин, Зара, Саша Савельева и Влад Соколовский.

За зеркальной стеной может оказаться друг или родственник исполнителя, а может другая известная звезда или начинающий артист. До последнего момента ни телезрители, ни участники не подозревают, кто же вышел спеть дуэтом.

«Мы на сцене иногда соединяем людей, которые утром встали из одной постели и сказали друг другу, что едут по своим делам. А потом они встречаются у нас на шоу! Или мы соединяем людей, которых что-то связывает на протяжении нескольких десятилетий: люди дружили, общались, потом их жизнь раскидала, и вдруг они встречаются на сцене «Дуэтов». Это невероятные эмоции!» — говорит ведущий проекта Николай Басков.

«Проект замечательный, красивый, музыкальный, волнительный! — сказала певица Жасмин перед участием. — Нервишки потрепали конкретно! Песню я не знала совершенно, я ее слышала в глубоком детстве, видела фильм, но никогда в жизни не думала, что буду ее исполнять на сцене. Когда в наушниках слышишь искаженное исполнение твоего партнера, это смешно и очень сбивает. Предполагаю, что со мной в паре может быть Кети Топурия, Юля Савичева… Но догадаться невозможно, и узнать нереально, за кулисами все скрывают, никто ни с кем не общается!»

«Я не пытаюсь даже предположить, кто мой партнер, но жду с большим нетерпением раскрытия этой тайны, — прокомментировал известный композитор Максим Дунаевский. — Очень здорово, что здесь живой оркестр, живое исполнение — это действительно редко бывает на нашем телевидении».

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