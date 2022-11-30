Звезды сами не знали об этих треках: в декабре стартует новое шоу «Моя волна»

4 декабря канал «Муз-ТВ» в коллаборации с «Яндекс Музыкой» запустит в эфир новый проект «Моя волна», в котором одноименная умная система рекомендаций составит звездам персональные подборки с клипами по их тайным музыкальным вкусам и предпочтениям.

Гостем каждого выпуска станет популярный артист, для которого с помощью умного алгоритма будет составлена подборка треков. И абсолютно точно, что в ней окажутся самые неожиданные композиции, о которых звезды никому не хотели говорить. Артисту придется объяснить, почему эти песни могли оказаться в подборке. И вместе с тем рассказать эксклюзивные факты из жизни, связанные с этими треками и клипами.

Распаковывать свои сокровенные подборки в первых выпусках будут Катя IOWA, Артем Качер, Аня Pokrov, Митя Фомин, Егор Шип и другие звезды. А помогут им в этом ведущие Константин Анисимов («Битвы поколений») и Анжелика Пушнова («PROНовости»).

«Очень интересный проект, мне понравилось, еще приду! – говорит Катя IOWA. - Вспомнилась та музыка, которую я раньше слушала. И, когда тебе ставят трек случайно, то это выходит так радостно и неожиданно. Это дает очень сильные эмоции! Я вспоминала истории из детства, некоторые еще никому не рассказывала».