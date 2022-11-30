Лера Кудрявцева: «Елена Кондулайнен рассказала о жизни после инсульта»

Внешне Елена Кондулайнен – изящная блондинка с тонкими чертами лица. А в душе – стальная леди, которая не согласилась играть по жестоким правилам, продиктованным судьбой. Инсульт, который для многих становится приговором, не лишил ее воли к жизни и не убавил оптимизма. Просто сейчас Елена делает все чуть медленнее, чем привыкла, потому что восстановление продолжается.

Поддержать коллегу по творческому цеху пришел Дмитрий Дибров, который тоже перенес инсульт и много знает о том, как максимально быстро вернуться к нормальной жизни. По Диброву, кстати, и не скажешь, что он чем-то болел: выглядит он великолепно, как всегда – настоящий джентльмен.

– Он так говорит… – удивилась Кондулайнен складности его речи. – У него что, был инсульт?…

– Ты бы поговорила со мной три месяца спустя после инсульта! – рассмеялся никогда не унывающий Дибров.

Конечно, вспоминать о пережитом кошмаре Елене неприятно, но она молодец и может служить отличным примером для тех, кто проходит это испытание сейчас. Хотя, лежа в больнице, Елена не помнила даже о том, что она дважды мама…

«Интересно как, у меня есть сын?» – вспоминает она свои мысли. – Я не знала, кто я!