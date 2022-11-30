Лера Кудрявцева: «Елена Кондулайнен рассказала о жизни после инсульта»

Внешне Елена Кондулайнен – изящная блондинка с тонкими чертами лица. А в душе – стальная леди, которая не согласилась играть по жестоким правилам, продиктованным судьбой. Инсульт, который для многих становится приговором, не лишил ее воли к жизни и не убавил оптимизма. Просто сейчас Елена делает все чуть медленнее, чем привыкла, потому что восстановление продолжается.
Поддержать коллегу по творческому цеху пришел Дмитрий Дибров, который тоже перенес инсульт и много знает о том, как максимально быстро вернуться к нормальной жизни. По Диброву, кстати, и не скажешь, что он чем-то болел: выглядит он великолепно, как всегда – настоящий джентльмен.
– Он так говорит… – удивилась Кондулайнен складности его речи. – У него что, был инсульт?…
– Ты бы поговорила со мной три месяца спустя после инсульта! – рассмеялся никогда не унывающий Дибров.
Конечно, вспоминать о пережитом кошмаре Елене неприятно, но она молодец и может служить отличным примером для тех, кто проходит это испытание сейчас. Хотя, лежа в больнице, Елена не помнила даже о том, что она дважды мама…
«Интересно как, у меня есть сын?» – вспоминает она свои мысли. – Я не знала, кто я!
Елена Кондулайнен в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Именно сыновья поддерживали маму, проявив себя и заботливыми, и щедрыми, и любящими. Елене удалось вырастить прекрасных мужчин, для которых слово «мама» намного больше, чем просто слово. Сыновья старались радовать маму, поддерживать ее, мотивировать, и она старалась их не разочаровывать.
– Я мечтала просто встать! – со вздохом признается актриса.
И ей это удалось. Восстановление идет не так быстро, но идет, а сила воли не позволяет Елене сдаться и начать жаловаться на жизнь. Восстанавливать здоровье ей помогает Лидия Федосеева-Шукшина, которая тоже предпочитает оставаться оптимисткой и смотреть в будущее без грусти.
– Я обошла всех врачей, сдала все анализы, мне даже коляску подарили! – рассказала Федосеева-Шукшина, которая тоже пришла ко мне в студию, чтобы поддержать Елену.
Сила воли обеих женщин восхищает! Зря про нас говорят «слабый пол» – какие же мы слабые, если умеем не сдаваться в плен без боя ни возрасту, ни болезням? Поэтому – кто знает? – может статься, что Елена справится с последствиями инсульта и вернется в кино. Ведь кино – это в некотором смысле и есть ее жизнь.
– Кина не будет! – с грустной улыбкой сказала мне Елена.
Но лично я надеюсь, что это не так. До старости актрисе еще очень далеко, поэтому я от всей души желаю ей восстановить здоровье и ни секунды не сомневаться в том, что все наладится. «Я упорная, я не сдаюсь!» – говорит о себе Елена, и я ей верю.