«Судьи обомлели»: Арзамасова оправдалась за откровенные наряды в «Ледниковом периоде»

Участница проекта «Ледниковый период. Снова вместе» Лиза Арзамасова высказалась о своих откровенных костюмах, о которых говорят зрители проекта. В Сети заметили, что от некоторых выступлений артистки судьи — обомлели.

«У меня не было особо открытых костюмов в проекте. И вообще адекватно оценить свою работу сложно. Зато посмотреть на другие пары — особенное удовольствие. Я всеми любуюсь. Каждой парой», — заявила актриса в разговоре с Teleprogramma.pro.

Арзамасова также подчеркнула, что хореографы придумывают им характеры и образы, неожиданные даже для самих участников.

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