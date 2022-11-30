«Это предательство!»: обманутая Айза устроила истерику на шоу «Наследники и самозванцы»

Айза-Лилуна Ай снова в слезах. Красотку-блогера и мать двоих детей довели до истерики в шоу ТВ-3 «Наследники и самозванцы».

В новом выпуске, который выйдет в эфир 3 декабря, зрители узнают, что участники Дава и Наташа Гасанханова жестоко предали Айзу и ее веру в людей.

«Я не могла поверить! Это не игра — это предательство! Я никогда не видела такого лицемерия!» — рыдала на съемках 37-летняя звезда.

Айза считает, что Давид и Наташа действовали не по правилам: в то время, когда все играли во врагов только в кадре, эта пара продолжила обманывать остальных участников и при выключенных камерах. Такого коварства от них не ожидал никто, и претензии возникли не только у Айзы. Но именно ее особенно глубоко ранило предательство коллег по шоу-бизнесу. Настолько, что звезда залила съемочную площадку водопадом слез, и успокоить ее удалось далеко не сразу.