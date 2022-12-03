Драмы «Ледникового периода», которые не оставят равнодушными

Алла Михеева и Иван Букин
В выпуске, посвященном музыкальным хитам, досталось Алле Михеевой. Ведущая, которая катается в паре с серебряным чемпионом Европы Иваном Букиным, разыграла на льду романтическую историю под хит In The End группы Linkin Park и упала, разбив колено в кровь. После проката Алла рыдала и корила себя за ошибку. Кажется, мы никогда не видели улыбчивую Михееву такой ранимой.
Егор Бероев и Елена Ильиных
Фото: Михаил Фролов/КП
В первом же выпуске сезона чемпион «Ледникового периода-2014» Егор Бероев словно подорвался на невидимой мине. Актер в паре с Еленой Ильиных катал номер, посвященный СВО. То ли артист так вошел в раж, то ли перенервничал, но Бероев рухнул на лед, не удержав равновесия, и довольно болезненно.
С тех пор Егор выходит на лед в мягком бандаже для поясницы.
Вячеслав Чепурченко и Татьяна Волосожар
Звезда сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко вместе с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар тоже не избежали падения.
Фото: Михаил Фролов/КП
В восьмом выпуске (в эфире 3 декабря) пара решилась на сложнейший элемент - во время исполнения номера, посвященного советскому кино, актер делал поддержку, вращая спортсменку вниз головой, после чего Татьяна не удержалась и упала. Вячеслав мгновенно сымпровизировал - тоже рухнул на лед, будто так и было задумано. Вот шельмец! Кстати, в прошлом сезоне «Ледника» Чепурченко прилично уронил Татьяну Тотьмянину на тренировке - фигуристка даже намекнула, что иметь дело с непрофессионалами опасно. И ушла с проекта.
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников
Фото: Михаил Фролов/КП
Этот выпуск тоже еще не вышел в эфир, но про него уже знают фанаты шоу. Тяжелую травму получила олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина. Звезда фильмов «Движение вверх» и «Союз спасения» Иван Колесников не удержал на руках партнершу и попятился, жестко завалившись назад и ударив лезвием в колено хрупкой спортсменки.
Татьяна на адреналине и силе воли докатала номер, но затем попросту не смогла передвигаться. Пришлось вызывать скорую. Тогда Алексей Ягудин рассказал «Телепрограмме», что его супруга повредила мениск и врачам пришлось выкачивать оттуда жидкость. После травму прокомментировала и сама фигуристка. И стало жутковато.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
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- Я вернулась, чтобы себя потом не корить, - призналась Татьяна. - Если бы травма была серьезнее, то я не стала бы рисковать, потому что мне и так предстоит замена двух бедер (тазобедренных суставов).
На следующий после падения день Тотьмянина вернулась в проект и выступала на уколах, передвигаясь в наколенном ортезе.
- «Ледниковый период» по субботам в 18.20 на Первом канале