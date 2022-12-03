Драмы «Ледникового периода», которые не оставят равнодушными

С тех пор Егор выходит на лед в мягком бандаже для поясницы.

Вячеслав Чепурченко и Татьяна Волосожар

Звезда сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко вместе с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар тоже не избежали падения.