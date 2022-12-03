Что телеканалы покажут в новогоднюю ночь

«СамоИрония судьбы»

Праздничную провокацию готовят на ТНТ: там снимают новогодний кинофильм «СамоИрония судьбы». Это музыкальный «ремейк» комедии Эльдара Рязанова, куда до кучи подмешали отсылы и к другим культовым картинам, как советским, так и нынешним.

По «Иронии...» расклад такой: Надю сыграет Ольга Картункова, Галю - Ольга Бузова, в сцене в бане заняты Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев и Михаил Галустян, а Жень Лукашиных будет сразу трое: Павел Воля, Тимур Батрутдинов и Андрей Гайдулян.

Киркорову досталась роль Ипполита - в этом образе он споет «Цвет настроения - синий». Гарик Мартиросян перевоплотится в дантиста Шпака из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», Денис Дорохов - в Шурика оттуда же, а Клава Кока а-ля Гурченко споет «Песенку про 5 минут» из «Карнавальной ночи».