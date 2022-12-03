Что телеканалы покажут в новогоднюю ночь

«СамоИрония судьбы»
Праздничную провокацию готовят на ТНТ: там снимают новогодний кинофильм «СамоИрония судьбы». Это музыкальный «ремейк» комедии Эльдара Рязанова, куда до кучи подмешали отсылы и к другим культовым картинам, как советским, так и нынешним.
По «Иронии...» расклад такой: Надю сыграет Ольга Картункова, Галю - Ольга Бузова, в сцене в бане заняты Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев и Михаил Галустян, а Жень Лукашиных будет сразу трое: Павел Воля, Тимур Батрутдинов и Андрей Гайдулян.
Киркорову досталась роль Ипполита - в этом образе он споет «Цвет настроения - синий». Гарик Мартиросян перевоплотится в дантиста Шпака из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», Денис Дорохов - в Шурика оттуда же, а Клава Кока а-ля Гурченко споет «Песенку про 5 минут» из «Карнавальной ночи».
Похоже, у Клавы Коки песенка не про пять, как у Гурченко, а про 11 минут. Фото: канал ТНТ
Также снимаются и поют Алсу, Марина Федункив, Демис Карибидис, Азамат Мусагалиев, Люся Чеботина, Яна Кошкина, Ольга Серябкина, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Анна Асти и другие.
Кто зажжет «Голубой огонек»
Леонид Агутин постарается придать красок вашему новогоднему настроению. Фото: канал «Россия 1»
Съемки «Голубого огонька», который мы увидим в главную ночь года на канале «Россия 1», преодолели экватор. Снимают в студии на «Мосфильме», декорации слегка обновили, но в целом они остались традиционными: елки, студия в приглушенных голубых тонах, столики в зале. Нарядной массовке за съемочный день платят 900 рублей - за эти деньги надо хлопать по команде (строго на уровне глаз), улыбаться, подпевать, бросать мишуру, чокаться бокалами с «шампанским» (на самом деле там лимонад).
А вот звезды снимаются бесплатно - появиться в такой программе престижно. Каждый артист приезжает в свое время: переодевается, накладывает грим, записывает номер, пересекается с ближайшим по графику коллегой и записывает с ним пару сюжетов за столиком - вместе аплодируют, смеются, чокаются, поздравляют телезрителей. Потом все это монтируют, и зрителям кажется, что звезды эстрады все вместе весело проводят время.
Николай Расторгуев споет на «России 1» с композитором Александром Зацепиным. Фото: канал «Россия 1»
В нынешнем «меню» - Григорий Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, SHAMAN, Лариса Долина, Пелагея, Александр Розенбаум, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Хибла Герзмава, Алсу, Валерия, Леонид Агутин, Лев Лещенко, Николай Расторгуев, Александра Пахмутова, Владимир Пресняков, Дима Билан, Игорь Николаев, Сосо Павлиашвили, Валерий Сюткин, Александр Буйнов, Елена Ваенга, Эмин, Денис Майданов, Анастасия Макеева, Нонна Гришаева, Юлианна Караулова и другие.
А в это время
На Первом канале снимать новогоднее шоу начнут в декабре. Одной из фишек станет то, что звезды исполнят в том числе песни неизвестных пока авторов - талантов из народа. Тексты и мелодии присылали на конкурс русской песни «Авторы».
3 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт» снимают «Песню года» - ее покажут 1 и 2 января 2023 года на канале «Россия 1». Можно еще купить билет - самый дешевый на галерке стоит 3500 руб. Петь будут все большие звезды (многие из них есть в нашем списке «Голубого огонька», а из популярных «новичков» в программе Анна Асти, Jony, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, Звонкий, Мари Краймбрери, Люся Чеботина, Хабиб, группа Gayazov$ Brother$. Ведущие - Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.
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Для праздничного эфира НТВ скоро будут снимать новогоднюю «Маску». Жюри и ведущий Вячеслав Макаров на традиционном месте, а вот звезды на сцене будут снимать маски по-праздничному - после каждого номера. Уже отснят «Новогодний квартирник у Маргулиса». На СТС покажут новые праздничные выпуски «Уральских пельменей» - блок под названием «Визги шампанского» уже сняли в ноябре.