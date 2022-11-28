«Дед Мороз, ну, пожалуйста!»: Петросян сделал заявление в «Голубом огоньке»

Евгений Петросян практически каждый год снимается в новогодних концертах, которые показывают по телевизору в праздничную ночь. И этот год не стал исключением.
Юморист уже точно появится в «Голубом огоньке» на канале «Россия». Съемки программы идут на «Мосфильме» полным ходом.
«Кажется, что Дед Мороз изменит мир к лучшему! Дед Мороз, ну, пожалуйста! Обрати на нас внимание!» — заявил Петросян на съемной площадке.
Помимо Петросяна в «Голубом огоньке» снимаются Елена Ваенга, Дима Билан, Валерия, Родион Газманов, «Дискотека Авария», Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие артисты.
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