«Дед Мороз, ну, пожалуйста!»: Петросян сделал заявление в «Голубом огоньке»

Евгений Петросян практически каждый год снимается в новогодних концертах, которые показывают по телевизору в праздничную ночь. И этот год не стал исключением.

Юморист уже точно появится в «Голубом огоньке» на канале «Россия». Съемки программы идут на «Мосфильме» полным ходом.