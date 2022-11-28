Новый выпуск «Ледникового периода»: Мороз — содержанка, а Башаров признался в любви режиссеру

На Первом канале продолжается популярный проект «Ледниковый период». В ближайшем новом выпуске, который покажут в эфире в субботу, 3 декабря, участники шоу будут выступать под музыку из отечественного кино и сериалов.
Регина Тодоренко и Александр Энберт покажут на льду драму из кинофильма «Тихий Дон».
Кадр из нового выпуска шоу «Ледниковый период». Фото: Первый канал
Валерия Ланская и Роман Костомаров будут искать золото по мотивам фильма «Приключения итальянцев в России».
А Дарья Мороз вернется к своему киношному амплуа содержанки. Актриса сыграла главную роль в одноименно сериале, новый сезон которого, кстати, стартует уже в январе.
«Даша, ты такая сексуальная и невероятно красивая», — заметила Татьяна Навка.
Кадр из нового выпуска шоу «Ледниковый период». Фото: Первый канал
Марат Башаров и Оксана Домнина выступали под музыку из фильма «72 метра».
«Хочу признаться в любви Хотиненко, — обратился к режиссеру Марат после проката. — За то, что снял меня тогда в этом фильме. Это я попросил пригласить вас сегодня. А Оксана придумала номер. Она сказала: если ты подводник, то я буду водой».
Кадр из нового выпуска шоу «Ледниковый период». Фото: Первый канал
Не подкачали и новоявленная пара Евгения Медведева и Федор Федотов. На этот раз они выбрали трогательную картину «Мой ласковый и нежный зверь».
Кадр из нового выпуска шоу «Ледниковый период». Фото: Первый канал
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