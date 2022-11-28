Новый выпуск «Ледникового периода»: Мороз — содержанка, а Башаров признался в любви режиссеру

На Первом канале продолжается популярный проект «Ледниковый период». В ближайшем новом выпуске, который покажут в эфире в субботу, 3 декабря, участники шоу будут выступать под музыку из отечественного кино и сериалов.

Регина Тодоренко и Александр Энберт покажут на льду драму из кинофильма «Тихий Дон».