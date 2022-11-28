«Репетиции «съела» моя поездка в Арктику»: Митя Фомин – о причинах ухода из «Маски. Танцы»

- С какими чувствами вы покидаете проект? Расстроились, что сходите с дистанции?

- Я расстроен, это правда, но не потому, что меня разоблачили или сняли с меня маску. Мне жалко покидать проект именно сейчас, когда последним своим выступлением я не доволен. В этой программе мы с балетом исполняли канон, а такие номера требуют идеальной проработки.

Это танец, когда все синхронно выполняют движения, но начинают в разное время. Каждое движение отдельно взятого танцора на сцене должно быть филигранно отточено, и картинка работает, когда она собрана вместе.

Но в этот раз время репетиций «съела» моя поездка в Арктику на детский фестиваль. Я летел оттуда с тремя пересадками, с вертолета на самолет, стараясь выгадать каждую минуту, но времени все равно было мало. И мне не удалось добротно подготовиться.

Также расстраивает, что я это предвидел: как только я увидел, каким планируется номер, понял, что мы физически не успеем сделать из него «конфетку». Это отразилось на состоянии, репетициях, настроении. Считаю, что последний танец был выбран крайне неудачно.

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