«Репетиции «съела» моя поездка в Арктику»: Митя Фомин – о причинах ухода из «Маски. Танцы»

Из шоу «Маска. Танцы» ушел загадочный Сатурн. Под этим образом скрывался эксцентричный певец Митя Фомин, имя которого назвали все представители жюри. По словам артиста, Клава Кока вычислила его по характерному смеху. Но ему приятно от этого факта.
А вот Егор Дружинин слегка покритиковал певца. Оценивая выступления Сатурна, известный хореограф предположил, что под этой маской прячется какой-нибудь очень востребованный артист или ведущий.
«Кем бы он ни был, он очень занятой человек, потому что времени на репетицию у него вообще нет», — отметил Егор.
И действительно, у Мити Фомина была веская причина отнестись к своей подготовке не так тщательно, как это обычно бывает. Но зато артист порадовал детей. Подробнее об этом он рассказал Teleprogramma.pro.
- С какими чувствами вы покидаете проект? Расстроились, что сходите с дистанции?
- Я расстроен, это правда, но не потому, что меня разоблачили или сняли с меня маску. Мне жалко покидать проект именно сейчас, когда последним своим выступлением я не доволен. В этой программе мы с балетом исполняли канон, а такие номера требуют идеальной проработки.
Это танец, когда все синхронно выполняют движения, но начинают в разное время. Каждое движение отдельно взятого танцора на сцене должно быть филигранно отточено, и картинка работает, когда она собрана вместе.
Но в этот раз время репетиций «съела» моя поездка в Арктику на детский фестиваль. Я летел оттуда с тремя пересадками, с вертолета на самолет, стараясь выгадать каждую минуту, но времени все равно было мало. И мне не удалось добротно подготовиться.
Также расстраивает, что я это предвидел: как только я увидел, каким планируется номер, понял, что мы физически не успеем сделать из него «конфетку». Это отразилось на состоянии, репетициях, настроении. Считаю, что последний танец был выбран крайне неудачно.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху
Митя Фомин в костюме Сатурна. Фото: канал СТС
- Занимались ли вы когда-нибудь танцами?
- Как я и сказал зрителям, покидая проект: я на сцене не танцую, я на сцене живу. Мои зрители знают, что я не стою на месте и зажигаю «как в последний раз». Я проживаю каждую свою песню от начала до конца, вовлекая окружающих своими движениями и никого не оставляя равнодушным.
В юности даже работал танцором в клубах. Но одно дело, когда ты двигаешься «как душа просит», в такт ей, и совсем другое - профессиональная синхронная хореография с балетом.
Я давно ею занимался, еще будучи в группе. Поэтому проект был полон для меня абсолютно нового опыта, новой дисциплины и новых нейронных связей.