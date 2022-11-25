В Архангельск на верблюде: передача «Жизнь своих» отправилась к Белому морю

В новом выпуске передачи «Жизнь своих» от 27 ноября ведущий программы Евгений Кривцов отправится в один из самых холодных регионов России. Он поехал в Архангельск, чтобы покататься там на верблюде и съесть некие козули.

«Все мы слышали про тульские пряники, а вот про архангельские козули известно немного. Существуют две версии появления козуль. Первая — связана с козой, а вторая — с поморским языком, с которого козуля переводится как змейка или завиток», — рассказывает путешественник.

Рецепт приготовления козулей в архангельских семьях передается из поколения в поколение. Их надо слепить, заморозить, затем «искупать» в сладкой воде и отправлять в печь.