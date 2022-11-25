В Архангельск на верблюде: передача «Жизнь своих» отправилась к Белому морю

В новом выпуске передачи «Жизнь своих» от 27 ноября ведущий программы Евгений Кривцов отправится в один из самых холодных регионов России. Он поехал в Архангельск, чтобы покататься там на верблюде и съесть некие козули.
«Все мы слышали про тульские пряники, а вот про архангельские козули известно немного. Существуют две версии появления козуль. Первая — связана с козой, а вторая — с поморским языком, с которого козуля переводится как змейка или завиток», — рассказывает путешественник.
Рецепт приготовления козулей в архангельских семьях передается из поколения в поколение. Их надо слепить, заморозить, затем «искупать» в сладкой воде и отправлять в печь.
Как тебе такой транспорт, Илон Маск? Фото: Первый канал
Также ведущий побывал на берегу Белого моря, где, ожидаемо, замерз. Зато познакомился с местным любителем моржевания. Владимир купается в Северной Двине и Белом море в любое время года уже больше шести лет. По его словам, зимой температура воды +1 градус, а осенью +6-7 градусов.
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Кривцов проехал на верблюде по главным улицам города и погонял на одной из самых маленьких машин в мире, которую реально можно поднять «одной левой».
Интересно? Смотрите программу «Жизнь своих» — 27 ноября в 10:15 на Первом канале.