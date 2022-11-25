Ольга Бузова не оценила «понты» Антона Филипенко в «Звездах в Африке»

В новом выпуске шоу «Звезды в Африке» от 27 ноября зрителей ждут очередные интриги и благородные порывы.
Команда «синих», оставшаяся в меньшинстве, пытается придумать дерзкий план, чтобы вырвать победу к «красных». Антону Филипенко придется забыть о конфликте с Олегом Верещагиным, но это не так-то просто.
На голосовании актер решил совершить ради своих соратников благородный поступок, но, растерявшись перед ведущей Ольгой Бузовой, не смог объяснить своих благих намерений. В итоге шоувумен решила, что Антон выдает за чистую монету мнимое благородство.
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Результаты голосования окажутся фатальными для одного из участников и неожиданными для другого. После чего испытание на вылет станет одним из самых эпичных за три сезона проекта, а его исход решится буквально в последние секунды.
Смотрите шоу «Звезды в Африке» - в воскресенье, 27 ноября, в 19:00 на канале ТНТ и в Rutube.