Ольга Бузова не оценила «понты» Антона Филипенко в «Звездах в Африке»

В новом выпуске шоу «Звезды в Африке» от 27 ноября зрителей ждут очередные интриги и благородные порывы.

Команда «синих», оставшаяся в меньшинстве, пытается придумать дерзкий план, чтобы вырвать победу к «красных». Антону Филипенко придется забыть о конфликте с Олегом Верещагиным, но это не так-то просто.

На голосовании актер решил совершить ради своих соратников благородный поступок, но, растерявшись перед ведущей Ольгой Бузовой, не смог объяснить своих благих намерений. В итоге шоувумен решила, что Антон выдает за чистую монету мнимое благородство.