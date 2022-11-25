Урюпинские козы и котлета по-волгоградски: ведущие шоу «Поехали!» рванули на юг

В субботу, 26 ноября, тревел-шоу «Поехали!» познакомит телезрителей с Волгоградом.
По пути в этот прославленный город ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский заглянули в город-мем* Урюпинск. Путешественники выяснили, почему там с особой нежностью относятся к козам и даже поставили памятник этим животным. Оказывается, в перестроечные времена, когда все предприятия в городе закрылись, народ стал повсеместно разводить коз, и даже мужчины тогда вязали на продажу вещи из козьей шерсти. Так и спаслись от нищеты.
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В Волгограде ведущие побывали внутри монумента «Родина-мать зовет!» и с удивлением узнали, что одна рука у нее на четыре метра длиннее другой.
А еще прокатились на метро, которое называют подземным скоростным трамваем, и попробовали местный фастфуд – котлету по-волгоградски. Последняя выглядит как пирожок в панировке, а внутри – куриное мясо и кусочек сливочного масла.
Смотрите шоу «Поехали!» - 26 ноября в 11:10 на Первом канале.
*Известный анекдот про Урюпинск:
На экзамене по научному коммунизму профессор спрашивает у студента:
- В каком году началась Вторая Мировая война?
- Не знаю.
- Кто такой Ленин?
- Не знаю.
- Что такое КПСС?
- Не знаю.
- Откуда вы приехали?
- Из Урюпинска.
Профессор со вздохом:
- Брошу все - уеду в Урюпинск...