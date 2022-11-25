Двойной удар: Ольга Бузова и Эдуард Суровый вернулись в Comedy Club

Вечером 25 ноября на канале ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club, который будет отмечен рядом громких камбэков.

Так, в гости к Павлу Воле и Гарику Харламову снова заглянула певица и телеведущая Ольга Бузова. Вместе с юмористами она попытается разгадать тайны собственных проектов «Звезды в Африке» и «Звездная кухня». А затем комик Иван Половинкин объяснит артистке, почему она так долго не может найти свою любовь.

Еще один гость — мнемотехник и эксперт в области развития памяти Константин Дудин — научит Харламова секретной технике мгновенного забывания негативных событий, из-за чего Воля назовет его «ведьмой».

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Музыкальная команда Андрея Аверина, Зураба Матуа и Дмитрия Сорокина представит публике «Дубайскую дворовую» песню, а затем резиденты клуба покажут зарисовку с типичным заседанием еврокомиссии, которая готовит «юбилейный» пакет санкций против России.

Кульминацией выпуска станет возвращение на сцену Comedy барда Эдуарда Сурового. Гарик Харламов в культовом образе исполнит несколько новых композиций, в которых как расскажет личные истории из жизни своего персонажа, так и пройдется по текущей новостной повестке: от уехавших из России певцов до оставшихся в стране мэров.