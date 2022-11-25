Новый выпуск шоу «Сердце Ивлеевой»: срыв Димана Хулигана, откровенность с бывшим и мексиканская вечеринка

На телеканале «Пятница!» продолжается романтический эксперимент «Сердце Ивлеевой», в котором Настя ищет настоящего мужчину для серьезных отношений.
В третьем выпуске сразу несколько участников водили известную ведущую на свидание, учились делать массаж и готовить мексиканские блюда. Делимся самыми яркими моментами третьего эпизода.
Свидание на Алтушке с Настюшкой
В новом выпуске первым, кого Настя Ивлеева позвала на свидание, стал Диман Хулиган (Дмитрий Мещеряков). Он, недолго думая, решил его провести в своем родном районе Алтуфьево. Парень приехал на свидание на черной «бэхе», отвез Настю перекусить шаурмой из ларька, а на ужин пожарил шашлыки и накрыл стол на крыше заброшенного здания.
Дима решил не отходить от своего амплуа «хулигана с района», что очень разочаровало Настю. Она призналась, что это свидание ей напомнило жизнь до своей известности, когда она мечтала вырваться из Разметелево.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Девушка попросила Диму покинуть проект, сообщив, что она отправляется в новый мир, а его оставляет в старом. Участник эмоционально отреагировал на решение Насти: он разрушил стол, разбросал стулья и в итоге расплакался.
Откровенный разговор с бывшим
Настя вернулась домой в подавленном состоянии после свидания с Димой. Парни пытались выяснить причину, но девушка всю правду не открыла. Алексей, бывший парень Насти, решил вызвать ее на разговор тет-а-тет: он попытался наладить с ней контакт и извинился за свое поведение много лет назад, когда бросил Настю ради контракта за границей.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Настя и Леша разговаривали долго, и это не понравилось остальным участникам. Когда Алексей вернулся, парни спросили у него напрямую, что на самом деле связывает их с Настей. Он признался, что давно знаком с ней, но историю их отношений оставил при себе.
Парная йога для построения доверия и терапия бодиартом
Максим не стал дожидаться приглашения Насти и сам проявил инициативу, позвав ее на свидание. Она с радостью согласилась. Настя уже снималась в главной роли в кино, готовила плов на свежем воздухе и рисовала граффити на стенах заброшенного здания - Максим же позвал ее на занятие парной йогой.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Было много прикосновений и зрительного контакта, а под занавес Максим и Настя разрисовали тела друг друга специальной краской.
Урок расслабляющего массажа
Как и на прошлой неделе, в этом выпуске участников ждал урок – на этот раз расслабляющего массажа. Стоматолог Алексей отказался учиться массажу и «лапать чужую женщину», ведь на реалити он пришел только ради Насти Ивлеевой.
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Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Лучше всего в искусстве массажа проявил себя Женя, который выиграл свидание с ведущей (оно пока не состоялось).
Вечеринка в мексиканском стиле, или путь к сердцу Насти лежит через желудок
В последнем испытании этой недели — кулинарном, — участники под руководством шеф-повара учились готовить мексиканские блюда – тако, гуакамоле из авокадо и фахитос на импровизированную мексиканскую вечеринку. Чей кулинарный шедевр пришелся по вкусу Насте?
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
К сожалению, изысканной готовкой поразить ее почти никому не удалось. Вечеринка закончилась тем, что Настя попрощалась с Артемием, признавшись, что испытывает к нему только дружеские чувства. Как итог – на этой неделе проект покинули сразу два участника – Дима и Артемий.