Новый выпуск шоу «Сердце Ивлеевой»: срыв Димана Хулигана, откровенность с бывшим и мексиканская вечеринка

На телеканале «Пятница!» продолжается романтический эксперимент «Сердце Ивлеевой», в котором Настя ищет настоящего мужчину для серьезных отношений.

В третьем выпуске сразу несколько участников водили известную ведущую на свидание, учились делать массаж и готовить мексиканские блюда. Делимся самыми яркими моментами третьего эпизода.

Свидание на Алтушке с Настюшкой

В новом выпуске первым, кого Настя Ивлеева позвала на свидание, стал Диман Хулиган (Дмитрий Мещеряков). Он, недолго думая, решил его провести в своем родном районе Алтуфьево. Парень приехал на свидание на черной «бэхе», отвез Настю перекусить шаурмой из ларька, а на ужин пожарил шашлыки и накрыл стол на крыше заброшенного здания.

Дима решил не отходить от своего амплуа «хулигана с района», что очень разочаровало Настю. Она призналась, что это свидание ей напомнило жизнь до своей известности, когда она мечтала вырваться из Разметелево.