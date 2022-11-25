«Мужское/Женское» вернется в телеэфир в конце ноября

28 ноября популярное ток-шоу Первого канала «Мужское/Женское» возвращается в эфир.

В первых выпусках ведущие и эксперты попробуют помочь 38-летней Оксане из Челябинской области, у которой бывший муж похитил трехлетнюю дочку, расскажут о новых мошеннических схемах обманщиков и разберутся в затянвувшемся конфликте многодетной семьи Скрябченко с их соседями и чиновниками Нижегородской области.

В одном из выпусков публике представят историю 41-летнего Андрея из Череповца. Он вырос в детдоме, разыскал своих предполагаемых родственников, однако сомневается, что это его настоящая родня. Мужчине понадобились тест ДНК и другая помощь телевизионщиков.

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Ведущие передачи «Мужское/Женское» Юлия Барановская и Александр Гордон уже восемь лет занимаются подобными историями, пытаясь восстановить справедливость и помочь невинно обиженным.

Смотрите шоу «Мужское/Женское» с 28 ноября - по будням в 16:00 на Первом канале.