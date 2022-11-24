«Мертвый!» — «Овца вообще…»: Айза и Влад Кадони сцепились в шоу «Наследники и самозванцы»

В шоу «Наследники и самозванцы» на канале ТВ-3 кипят страсти. Участники уже переходят на личности.

Так, Влада Кадони упорно считают самозванцем, из-за чего у него регулярно возникают стычки с другими участниками проекта. Из-за токсичности в замке звезда «Дома-2» потерял аппетит.

«Одна половина коллектива против меня голосует, пять человек, вторая половина говорит: «Слушайте, мы, конечно, с ним играем, но мы знаем, что он самозванец», — говорит Влад. — Жрать мне не хочется уже второй день…»

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В распоряжении Teleprogramma.pro появился отрывок из следующего выпуска передачи, который выйдет в эфир 26 ноября. В нем дружеские подколы участников неожиданно перерастают в откровенную неприязнь.