«Мертвый!» — «Овца вообще…»: Айза и Влад Кадони сцепились в шоу «Наследники и самозванцы»

В шоу «Наследники и самозванцы» на канале ТВ-3 кипят страсти. Участники уже переходят на личности.
Так, Влада Кадони упорно считают самозванцем, из-за чего у него регулярно возникают стычки с другими участниками проекта. Из-за токсичности в замке звезда «Дома-2» потерял аппетит.
«Одна половина коллектива против меня голосует, пять человек, вторая половина говорит: «Слушайте, мы, конечно, с ним играем, но мы знаем, что он самозванец», — говорит Влад. — Жрать мне не хочется уже второй день…»
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В распоряжении Teleprogramma.pro появился отрывок из следующего выпуска передачи, который выйдет в эфир 26 ноября. В нем дружеские подколы участников неожиданно перерастают в откровенную неприязнь.
«Когда у меня плохое настроение, вам не нравится. Когда у меня хорошее настроение — не нравится. Какой правильный ответ?» — говорит Кадони наследникам за столом.
«Мертвый!» — выдала Айза.
«Ты че, овца вообще…» — обиженно отреагировал Влад и ушел.
«Ахаха! Да ладно, я просто шучу в стиле замка», — оправдалась звезда интернета.
Докажут ли другие участники, что Влад Кадони — самозванец?
Смотрите шоу «Наследники и самозванцы» по субботам в 22:00 на канале ТВ-3.