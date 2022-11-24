«Очень грустно на душе»: шоу «Фантастика» подошло к финалу

Вечером 25 ноября Первый канал покажет финал шоу «Фантастика». Зрители узнают всех, кто скрывался за образами виртуальных героев, и кому из участников достанется приз в три миллиона рублей.
До финала дошли семь цифровых персонажей: Сталкер, Кот, Миранда, Бутон, Роза Марковна Кляк, Катюша и Сирена. Ни один из них ни разу за проект не попадал в номинацию на вылет. Так что можно предположить, что борьба за победу будет бескомпромиссной.
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Миранда, Сирена, Кот и Катюша — кто окажется сильнейшим? Фото: Первый канал
Напомним, в этом шоу участвуют две группы поющих аватаров — признанные звезды шоу-бизнеса соревнуются с исполнителями, которые еще не знакомы массовой аудитории. Ведущий — Вадим Галыгин. В жюри заседают Дмитрий Маликов, Дарья Мороз, Александра Ребенок, Дмитрий Билан и виртуальный маскот Телек.
«Сегодня — финал, цифровые оболочки слетят с наших героев, от этого очень на душе грустно. За время проекта не только зрители, но и члены жюри, и я влюбились в каждого из них. Чувства — как в детстве, до слез. У нас получились абсолютно разные герои — няшные, дерзкие, величественные, загадочные и открытые. Совершенно разные. Все они создают богатую палитру ощущений у зрителей — это и есть «Фантастика», — говорит Вадим Галыгин.
«Жалко, что сезон заканчивается. Я надеюсь, будет следующий, потому что программа популярна. Хотел бы отметить качество исполнения на этом проекте — вокала, номеров. И звезды, и не звезды поют очень здорово. Я старался оценивать выступления в первую очередь с музыкальной точки зрения. Это очень позитивный проект. Здесь есть сочетание живого исполнения и супер-пупер новых технологий, которых еще не было, именно за ними будущее», — добавляет Дмитрий Маликов.
«Молодые, начинающие, дерзкие, еще не вкусившие славы артисты откликнулись на наше предложение с большим удовольствием. Но главное, я понял, что и наши звезды готовы к экспериментам. Люблю работать с творческими людьми, которые не боятся рисковать, не боятся что-то изменить в себе, может быть, даже похулиганить», — поделился музыкальный продюсер проекта Юрий Аксюта.
Не пропустите финал шоу «Фантастика» — 25 ноября в 21:45 на Первом канале.