«Очень грустно на душе»: шоу «Фантастика» подошло к финалу

Вечером 25 ноября Первый канал покажет финал шоу «Фантастика». Зрители узнают всех, кто скрывался за образами виртуальных героев, и кому из участников достанется приз в три миллиона рублей.

До финала дошли семь цифровых персонажей: Сталкер, Кот, Миранда, Бутон, Роза Марковна Кляк, Катюша и Сирена. Ни один из них ни разу за проект не попадал в номинацию на вылет. Так что можно предположить, что борьба за победу будет бескомпромиссной.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».