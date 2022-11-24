Марина Кравец впервые выступила в качестве танцевального судьи

В свежем выпуске шоу «Новые танцы», который выйдет на ТНТ 26 ноября, в креслах жюри окажутся хореографы Мигель и Катя Решетникова, а также популярная телеведущая Марина Кравец, которая впервые попробовала себя в качестве танцевального судьи.

«Каждый раз, когда я смотрела «Новые танцы», я слышала, как сложно жюри принимать решение. И сейчас попала ровно в ту же ситуацию», — призналась Марина, оценивая талантливых участников.

В этом выпуске зрителей ждут девочка, которая занимается танцами всего два года, но уже выступает на одном уровне со взрослыми, номер со связанными веревкой танцорами и женщины на каблуках.

Не обошлось и без детских слез: одна из юных участниц расстроилась поражению и уже за кулисами заявила, что готова бросить танцы.