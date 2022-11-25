Киркоров - Ипполит, Бузова - Галя: Пригожин, Сябитова и другие звезды отреагировали на переделку советского фильма

Телеканал ТНТ снял свою версию знаменитой советской комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром», которую зрители увидят в новогоднюю ночь. Ипполита в ней сыграл певец Филипп Киркоров, Надю – юмористка Ольга Картункова (весьма неожиданно), Галь в проекте целых три – гимнастка Ляйсан Утяшева, актриса Валентина Рубцова и ведущая Ольга Бузова.
И можно было бы подумать, что исполнителю роли Жени Лукашина крупно повезло. Ведь он прямо как герой знаменитой советской песни: «Если б я был султан, то б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен».
Однако рано радоваться за парня. Жень Лукашиных в этом фильме несколько: комики Павел Воля и Тимур Батрутдинов, актер Андрей Гайдулян и другие звезды телеканала ТНТ. Поэтому никто из них не сможет почувствовать себя султаном.
Но и это еще не все. В новую версию каким-то образом вплетены и эпизоды других советских комедий: от «Иван Васильевич меняет профессию» до «Карнавальной ночи». Так, русским царем Иваном Грозным стал казах, юморист Азамат Мусагалиев, роль Шурика досталась комику Денису Дорохову, а героиню Людмилы Гурченко Лену Крылову сыграла певица Клава Кока. Вся эта сборная комедийная солянка носит название «СамоИрония судьбы».
Мнения зрителя о перезагрузке классики как всегда разделились. Одни выступают за подобные эксперименты, другие советуют убрать от советских киношлягеров руки. Teleprogramma.pro выяснила, что думают о «СамоИронии» наши известные артисты.
Роза Сябитова: «Главное – чтобы не получился конкурс художественной самодеятельности»
Телеведущая Роза Сябитова напомнила, что все новое – это хорошо забытое старое. Поколение 30 плюс прекрасно помнит, что еще в конце 90-х годов Первый канал вовсю снимал новогодние киноконцерты, в которых звездами эстрады тех лет обыгрывались эпизоды из знаменитых советских комедий.
Сейчас те звезды эстрады значительно повзрослели, но по-прежнему приходят в дома телезрителей в новогоднюю ночь. (Правда, теперь мы не увидим нескольких завсегдатаев «голубых огоньков» - Аллу Пугачеву, Максима Галкина* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента), Светлану Лободу и других уехавших артистов). А формат самих праздничных передач уже неважен.
Роза Сябитова. Фото: Михаил Фролов/ КП
«То, что сейчас снимает как новогоднюю программу канал ТНТ, не является каким-то новшеством, особенно для российского зрителя. Я тоже в подобном участвовала. Такие проекты в свое время делал Первый канал в виде мюзиклов по мотивам известных фильмов: и «Кубанских казаков», и «Свадьбы в Малиновке», и той же «Иронии судьбы» в том числе. Был целый период, когда в них принимали участие все наши звезды. И такая интерпретация мне очень нравится, - поясняет Роза Сябитова.
- Единственное, такой формат сложен тем, что нельзя погубить оригинал. Ассоциация с оригиналом должна быть очень уважительная. Как говорит молодежь, должен быть такой хороший лайтовый вариант с профессионалами, с любимыми звездами и так далее, чтобы одно усиливало другое и напоминало, как это здорово.
А еще для таких проектов необходим очень хороший бюджет: туда надо вкладываться спецэффектами, потому что это студийная история. Я помню яркий новогодний номер с участием группы «Браво» и Алены Апиной. Там все получилось, как по-настоящему! На наших глазах просто таял снег!
В студии на «Мосфильме» поставили такие декорации, что все просто было неотличимо. Это производило впечатление, давало новогоднее настроение. Если ТНТ сделает именно такую историю, то я только «за». Но как бы не испортить? Я надеюсь, что у них получится круто.
- Однажды в интервью нашему изданию вы говорили, что по семейной традиции нарезаете салат оливье и параллельно смотрите фильм Эльдара Рязанова. А будете ли вы в этом году смотреть «СамоИронию…»?
- Я человек старой школы, люблю классику. У меня до сих пор остроносые туфли «Дольче Габбана». Раньше я выбрасывала мамины туфли и жалею об этом до сих пор. А сейчас ничего не выбрасываю и все храню. Дочке не пойдет, у нее нога маленькая, а внучке – точно.
Я приверженец чистой классики. А проект ТНТ - это просто развлекательная история, почему бы не посмотреть ее? Должно быть какое-то разнообразие. Главное – чтобы не получился конкурс художественной самодеятельности. А мой традиционный салат будет под мой любимый фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!».
Иосиф Пригожин: «Шедевры должны иметь право на жизнь»
Продюсер Иосиф Пригожин полагает, что пародия натолкнет молодого зрителя, не знакомого с советской классикой, на мысль посмотреть оригинал. И то польза!
«Мне кажется, что чем больше мы популяризируем советские фильмы среди молодежи и относим их к истории, тем лучше. Понятно, что люди растут, поколения вырастают. А для нас же вчерашние герои остаются и сегодня, - поясняет Иосиф Пригожин. - Но, например, для молодежи то поколение актеров – чужие люди. Они их не видели ни в спектаклях, ни «живьем». И поэтому шедевры должны иметь право на жизнь. Все, что сделано с юмором и талантливо, это всегда хорошо. Но я не знаю, как будет сделан этот проект».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Иосиф Пригожин. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс-газета»
Однако я за то, чтобы мы искали любые формы, чтобы максимально донести до зрителей нашу историю, историю нашего кинематографа, историю нашего величия. Возможно, посмотрев эту комедию, они захотят увидеть и оригинал. Если мы делаем комедию с отсылкой в оригинал, то это здорово».
Виталина Цымбалюк-Романовская: «Для меня это будет другое»
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что в искусстве выступает за оригинал, но никак не за копии!
«Я считаю, что если есть возможность, то нужно написать новый сценарий. Я вообще в искусстве – за оригинал! Я не за переработки ни в кино, ни в театре, - говорит Виталина Цымбалюк-Романовская.
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
- Я считаю, что это новое произведение и отношусь к этому именно так. Пусть оно будет хорошее, замечательное, можно пожелать удачи и зрительского интереса, но для меня это будет другое. В данном случае я считаю, что Эльдар Рязанов не будет иметь отношения к этому проекту. И это очевидно».
Юрий Лоза: «Не надо превращать «нетленку» в балаган и шутовское шоу»
Певец Юрий Лоза считает, что у тех, кто пытается заявить о себе с помощью чужих шедевров, ограниченная творческая потенция. А чтобы не слышать о себе такие определения, лучше создать что-то свое, а не опошлять чужое.
«Понимаете, в чем дело… Люди что-то переснимают, делают ремиксы и ремейки тогда, когда ничего не могут придумать сами. Если у них нет своих идей, они берут готовое хорошее, популярное и пытаются его опошлить, опустить до своего уровня. Я к этому отношусь крайне негативно и крайне отрицательно, - говорит Юрий Лоза.
«Ирония судьбы, или с легким паром!» сам по себе хороший фильм. И его не надо ни переснимать, ни перешучивать, ни пытаться сделать из него что-то еще. Придумайте хоть что-нибудь свое. Мы же все понимаем, что это классика, наше прошлое, наша юность. Это те фильмы, над которыми уже не стоит смеяться и пародировать их. Есть песня «Темная ночь» и не надо пытаться сделать из нее рэп-версию. Это неправильно.
Юрий Лоза. Фото: Владимир Веленгурин/ КП
- Но, может, вы посмотрите этот проект из любопытства?
- Мне это скучно и грустно смотреть. Знаете, на эстраде есть понятие: «Музыканты шутят», когда музыканты сыграли симфонию, а потом взяли и пошутили. А есть: «Шутники музицируют», когда люди, которые ничего не умеют, пытаются что-то сыграть. Но у них ни хрена не получается. И вот тут я вижу, как шутники музицируют, пытаются что-то сделать. Этакие записные комики.
В кино, живописи, театральном искусстве, музыке есть такое понятие, как «нетленка». И не надо пытаться «нетленку» превращать в балаган и шутовское шоу. У вас же есть свои юмористы и попытайтесь сделать с ними что-то свое. Но зачем же трогать то, что трогать не следует?
Помните был такой Сан Саныч Иванов, который вел «Смехопанораму»? Это наш советский пародист. Мы с ним отъездили достаточное количество советских концертов. И я спрашивал у него: «Что главное в пародии?» А он отвечал: «Главное – чтобы было что пародировать, чтобы сам оригинал был достоин этой пародии. Если же он не достоин, то пародировать бесполезно».
Но наши «нетленки» не заслужили пародии, они слишком хорошо сделаны для того, чтобы быть осмеянными. Мне всегда жалко этих шутников-неумех с ограниченной творческой потенцией, которые пытаются паразитировать на чужих шедеврах.