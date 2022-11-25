Киркоров - Ипполит, Бузова - Галя: Пригожин, Сябитова и другие звезды отреагировали на переделку советского фильма

Телеканал ТНТ снял свою версию знаменитой советской комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром», которую зрители увидят в новогоднюю ночь. Ипполита в ней сыграл певец Филипп Киркоров, Надю – юмористка Ольга Картункова (весьма неожиданно), Галь в проекте целых три – гимнастка Ляйсан Утяшева, актриса Валентина Рубцова и ведущая Ольга Бузова.

И можно было бы подумать, что исполнителю роли Жени Лукашина крупно повезло. Ведь он прямо как герой знаменитой советской песни: «Если б я был султан, то б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен».

Однако рано радоваться за парня. Жень Лукашиных в этом фильме несколько: комики Павел Воля и Тимур Батрутдинов, актер Андрей Гайдулян и другие звезды телеканала ТНТ. Поэтому никто из них не сможет почувствовать себя султаном.

Но и это еще не все. В новую версию каким-то образом вплетены и эпизоды других советских комедий: от «Иван Васильевич меняет профессию» до «Карнавальной ночи». Так, русским царем Иваном Грозным стал казах, юморист Азамат Мусагалиев, роль Шурика досталась комику Денису Дорохову, а героиню Людмилы Гурченко Лену Крылову сыграла певица Клава Кока. Вся эта сборная комедийная солянка носит название «СамоИрония судьбы».

Мнения зрителя о перезагрузке классики как всегда разделились. Одни выступают за подобные эксперименты, другие советуют убрать от советских киношлягеров руки. Teleprogramma.pro выяснила, что думают о «СамоИронии» наши известные артисты.

Роза Сябитова: «Главное – чтобы не получился конкурс художественной самодеятельности»

Телеведущая Роза Сябитова напомнила, что все новое – это хорошо забытое старое. Поколение 30 плюс прекрасно помнит, что еще в конце 90-х годов Первый канал вовсю снимал новогодние киноконцерты, в которых звездами эстрады тех лет обыгрывались эпизоды из знаменитых советских комедий.

Сейчас те звезды эстрады значительно повзрослели, но по-прежнему приходят в дома телезрителей в новогоднюю ночь. (Правда, теперь мы не увидим нескольких завсегдатаев «голубых огоньков» - Аллу Пугачеву, Максима Галкина* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента), Светлану Лободу и других уехавших артистов). А формат самих праздничных передач уже неважен.