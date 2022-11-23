«Муж точно не справится»: Наташа Королева исполнит песню Лолиты в шоу «Дуэты»

Вечером 25 ноября на канале «Россия 1» выйдет второй выпуск нового сезона музыкального шоу «Дуэты». Телезрителей ждет встреча с новой группой знаменитых участников: Наташей Королевой, Аленой Апиной, Давой, Сосо Павлиашвили, Алексеем Глызиным, Стасом Костюшкиным, Кариной Кокс, Дианой Анкудиновой и коллективом «Пицца».

Всем перечисленным артистам придется спеть с загадочным партнером и только на сцене узнать, кто же он такой. Исполнителей, напомним, разделяет зеркальная стена, а до того, как она поднимется, участники слышат в наушниках «зашифрованные» голоса друг друга.

«Я буду исполнять песню Лолиты, и думаю, что за зеркальной стеной может быть она! – говорит Наташа Королева. - Точно знаю, что это не муж и не сын, потому что понимаю, что с этой тональностью они точно не справятся, это не мужская тональность. Мне попалась сложная песня, но, несмотря на то, что я приболела перед съемками, и меня это сковывало, ничего не может повлиять на результат!».

«Шоу «Дуэты» вызывает выброс адреналина, а я совсем не экстремальный человек. Не люблю горные лыжи, всякие водные аттракционы. Таким образом, я здесь борюсь с собой, - отмечает Алена Апина. - В прошлом сезоне я исполняла песню из своего репертуара, что облегчало задачу, волнения не было. В этот раз мне досталась песня «Старый клен», она сложная, я никогда ее не исполняла. Но, конечно, все песни, которые здесь звучат, родные и знакомые».

«Здесь ответственно, нервно, круто и ни на что не похоже! – делится эмоциями Стас Костюшкин. - У меня есть предположение, что за зеркальной стеной может быть моя жена, так как в день съемки она сказала, что тоже вечером не сможет быть дома, но не уточнила, где будет. В наушниках поет голос бурундука и угадать, кто скрывается за ним, очень непросто. Может, к примеру, моей партнершей будет та, кому я не очень нравлюсь, но это тоже интересно, так как срабатывает эффект неожиданности!».

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Смотрите новый сезон музыкального гранд-шоу «Дуэты» - по пятницам в 21:30 на канале «Россия 1».