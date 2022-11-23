«Проблема во мне»: Влад Кадони честно высказался о личной жизни

Бывший участник, а ныне ведущий «Дома-2» Влад Кадони рассказал, как он на самом деле относится к проекту. Телеведущий признался, что программа не дала ему любви.

«Но, видимо, дело было не в «Доме-2», а во мне, - я просто был не готов к отношениям», - заявил Кадони в разговоре с Teleprogramma.pro.

Кадони также участвовал в «Битве экстрасенсов», заняв там четвертое место.

«Это был первый для меня проект, и он оказался фатальным, - в хорошем смысле этого слова», - добавил он.

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