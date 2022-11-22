Лера Кудрявцева: «Владимир Долинский выпросил внука»

Обаяние Владимира Долинского с годами только растет. Он все так же улыбчив, обаятелен и искрометен, как в юности, и вообще производит впечатление человека, у которого нет проблем.

Хотя это, конечно, не совсем так. Редкому счастливчику удается прожить жизнь без ошибок и треволнений. Долинский исключением из этого правила не стал и прошел страшное испытание тюрьмой, которая его не сломила.

«Статья предусматривает от пяти до пятнадцати лет, включая высшую меру — расстрел», — делится непростыми воспоминаниями Долинский.

К счастью, этот период жизни артиста давно позади. Он уже много лет счастливый муж, отец, а теперь еще и дед! Долинский не может налюбоваться внуком, подаренным ему единственной дочерью, которую долго не прельщала перспектива стать мамой.

«Пап, я не очень люблю детей», — с улыбкой вспоминает Владимир ее слова.

Однако люди меняются, и меняются их взгляды на жизнь. Полина повзрослела и родила замечательного мальчика. Ребенка назвали Даниилом, и Долинский готов говорить о нем часами, буквально светясь от счастья. Мальчишка и правда получился чудесный, наша съемочная группа им залюбовалась.

«Я бы отдал за него жизнь! Клянусь!» — горячо признается артист.