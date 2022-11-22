Лера Кудрявцева: «Владимир Долинский выпросил внука»

Обаяние Владимира Долинского с годами только растет. Он все так же улыбчив, обаятелен и искрометен, как в юности, и вообще производит впечатление человека, у которого нет проблем.
Хотя это, конечно, не совсем так. Редкому счастливчику удается прожить жизнь без ошибок и треволнений. Долинский исключением из этого правила не стал и прошел страшное испытание тюрьмой, которая его не сломила.
«Статья предусматривает от пяти до пятнадцати лет, включая высшую меру — расстрел», — делится непростыми воспоминаниями Долинский.
К счастью, этот период жизни артиста давно позади. Он уже много лет счастливый муж, отец, а теперь еще и дед! Долинский не может налюбоваться внуком, подаренным ему единственной дочерью, которую долго не прельщала перспектива стать мамой.
«Пап, я не очень люблю детей», — с улыбкой вспоминает Владимир ее слова.
Однако люди меняются, и меняются их взгляды на жизнь. Полина повзрослела и родила замечательного мальчика. Ребенка назвали Даниилом, и Долинский готов говорить о нем часами, буквально светясь от счастья. Мальчишка и правда получился чудесный, наша съемочная группа им залюбовалась.
«Я бы отдал за него жизнь! Клянусь!» — горячо признается артист.
Владимир Долинский в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
К счастью, такого подвига от Долинского не требуется. Его задача — любить внука, качать его на руках и баловать. Может, он вырастет и тоже станет актером, как дед и мама, ведь дочь Долинского — тоже актриса.
Актрисой является и его пятая жена, Наталья, которая, выйдя за Долинского замуж, посвятила себя семье. Супруги вместе уже несколько десятилетий и явно намерены продолжать в том же духе. Хотя Владимир признается, что он далеко не идеальный муж и ему неоднократно приходилось просить у любимой женщины прощения.
«Так наступить себе на горло, так бояться меня потерять!» — восторженно отзывается он о Наталье.
Именно Наталья была рядом с ним, когда Владимир восстанавливался после круговой подтяжки лица. Конечно, Наталья ужасно переживала за мужа и боялась, что могут начаться осложнения. Однако операция прошла успешно, и в результате Долинский заметно посвежел и словно скинул десяток лет.
«В складке — шов»! — гордо продемонстрировал он мне свой затылок.
Словом, жизнь Владимира Долинского бьет ключом. Он мог бы давно уйти на заслуженный отдых, но пенсия — это же так скучно! И потом, ему еще внука воспитывать, а если повезет, и не одного! Так что Долинский смотрит в будущее с оптимизмом, который ему невероятно к лицу.