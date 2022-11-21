Травма Михеевой и заявление Медведевой: чем удивит седьмой выпуск «Ледникового периода»

На Первом канале продолжается популярное шоу «Ледниковый период». В седьмом выпуске, который покажут в ближайшую субботу, 26 ноября, участники будут выступать под музыкальные хиты всех времен и народов.
Алла Михеева и Иван Букин, например, расскажут на льду красивую романтическую историю под завораживающий трек Linkin Park. Правда, Алла упадет и так сильно поранится, что не сможет сдержать слезы на глазах у зрителей.
Фото: Первый канал
Марат Башаров решит порыбачить и выйдет на лед в тулупе и ушанке.
Фото: Первый канал
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко подурачатся под шлягер «Делайла» - они разыграют семейную сценку с половником и детской коляской.
Фото: Первый канал
Валерия Ланская и Роман Костомаров сначала зажгут на льду костры, а потом просто зажгут.
Фото: Первый канал
Евгения Медведева и Федор Федотов выступят под композицию Maybe I Maybe You группы Scorpions. После проката Женя сделает трогательное заявление в Федину честь. Это надо будет видеть.
Фото: Первый канал
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
- «Снова вместе. Ледниковый период»
- Новый сезон
- 26 ноября в 18.20 на Первом