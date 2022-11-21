Травма Михеевой и заявление Медведевой: чем удивит седьмой выпуск «Ледникового периода»

На Первом канале продолжается популярное шоу «Ледниковый период». В седьмом выпуске, который покажут в ближайшую субботу, 26 ноября, участники будут выступать под музыкальные хиты всех времен и народов.

Алла Михеева и Иван Букин, например, расскажут на льду красивую романтическую историю под завораживающий трек Linkin Park. Правда, Алла упадет и так сильно поранится, что не сможет сдержать слезы на глазах у зрителей.