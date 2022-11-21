Травма Михеевой и заявление Медведевой: чем удивит седьмой выпуск «Ледникового периода»

Ведущие проекта «Ледниковый период. Снова вместе» - Алексей Ягудин и Анна Щербакова. Фото: Первый канал

Ведущие проекта «Ледниковый период. Снова вместе» - Алексей Ягудин и Анна Щербакова. Фото: Первый канал

Уже в ближайшую субботу на Первом канале покажут продолжение популярного проекта.

На Первом канале продолжается популярное шоу «Ледниковый период». В седьмом выпуске, который покажут в ближайшую субботу, 26 ноября, участники будут выступать под музыкальные хиты всех времен и народов.

Алла Михеева и Иван Букин, например, расскажут на льду красивую романтическую историю под завораживающий трек Linkin Park. Правда, Алла упадет и так сильно поранится, что не сможет сдержать слезы на глазах у зрителей.

Фото: Первый канал

Марат Башаров решит порыбачить и выйдет на лед в тулупе и ушанке.

Фото: Первый канал

Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко подурачатся под шлягер «Делайла» - они разыграют семейную сценку с половником и детской коляской.

Фото: Первый канал

Валерия Ланская и Роман Костомаров сначала зажгут на льду костры, а потом просто зажгут.

Фото: Первый канал

Евгения Медведева и Федор Федотов выступят под композицию Maybe I Maybe You группы  Scorpions. После проката Женя сделает трогательное заявление в Федину честь. Это надо будет видеть.

Фото: Первый канал

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  • «Снова вместе. Ледниковый период»
  • Новый сезон
  • 26 ноября в 18.20 на Первом

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