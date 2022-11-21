Как сейчас выглядит Евгений Миронов

Евгений Миронов в сериале «Идиот»

Евгений Миронов в сериале «Идиот»

Актер стал членом жюри популярного шоу «Синяя птица».

В Москве сняли второй выпуск нового сезона Всероссийского конкурса «Синяя птица». Это конкурс, в котором принимают участие талантливые дети со всех уголков нашей страны.

В жюри на этот раз вошли Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неелова и Евгений Миронов. Руководитель Театра нации редко посещает светские мероприятия, но зрители любят его по ролям в кино.

Надо признаться, что Миронов вообще не меняется с годами. Поклонники заметили, что артист отлично выглядит. На «Синей птице» актер предстал в шутливых клетчатых штанах, дополнил образ белой рубашкой и черным пиджаком.

Евгений Миронов в шоу «Синяя птица». Фото: канал «Россия»

Кстати, победителем первого выпуска «Синей птицы» по итогам зрительского голосования стала Мария Панюкова, исполнившая легендарную «Балладу о матери».

Читайте также