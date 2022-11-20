«Пел вообще непонятно»: Сергей Соседов разнес участника «Суперстар! Возвращение» за песню Аллы Пугачевой

«Внесу критическую лепту во весь этот елей, который лился на Жана. Я во многом не согласен со своими коллегами. Я очень люблю Жана, он прекрасный музыкант. Это не обсуждается. Но я хочу сказать об этой песне. Первой ее исполнительницей была Алла Пугачева, она ее спела по-актерски. Половина песни там речитатив. Это было невероятно пронзительно и филигранно. Ты пел вообще непонятно, голос соловый. Я не понимал, о чем ты пел. Легковесно как-то, ты не вспоминал друзей, ты не донес до меня того смысла, который заложен в этой песне. Это воспоминание об ушедших друзьях – тех, кого уже нет. Я считаю, песня тобой была не понята совершенно. И более того, я разочарован настолько, что если бы не вечер памяти сегодня и не посвящение Виктору Резникову, я бы поставил ноль, клянусь тебе», - высказался Сергей Соседов.