Татьяна Навка: «Женя Медведева пережила серьезный эмоциональный срыв»

Звезды «Ледникового периода» Евгения Медведева и актер Федор Федотов неожиданно стали выступать вместе после ухода из проекта Дани Милохина. Блогер неожиданно улетел в Дубай, подставив съемочную группу и свою партнершу.
Несмотря на это, Медведева и Федотов догнали своих конкурентов по льду. Жюри отмечают, что пара смотрится очень гармонично вместе.
«Мы выходим каждый день на тренировки. У нас постоянно что-то новое возникает, я так рада», - призналась Медведева.
В шестом выпуске Медведева и Федотов выступали под песню из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Женя была Эсмеральдой, а Федя - Квазимодой.
«Я стараюсь быть справедливой, но сегодня у меня нет никаких сомнений, что это очень крутой номер. Женя, ты пережила за последние три недели серьезный эмоциональный срыв. Это очень заметно. Спасибо, что ты с нами!» - заявила Татьяна Навка.
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