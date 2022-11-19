Татьяна Навка: «Женя Медведева пережила серьезный эмоциональный срыв»

Звезды «Ледникового периода» Евгения Медведева и актер Федор Федотов неожиданно стали выступать вместе после ухода из проекта Дани Милохина. Блогер неожиданно улетел в Дубай, подставив съемочную группу и свою партнершу.

Несмотря на это, Медведева и Федотов догнали своих конкурентов по льду. Жюри отмечают, что пара смотрится очень гармонично вместе.

«Мы выходим каждый день на тренировки. У нас постоянно что-то новое возникает, я так рада», - призналась Медведева.

В шестом выпуске Медведева и Федотов выступали под песню из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Женя была Эсмеральдой, а Федя - Квазимодой.