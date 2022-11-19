Интриги «Ледникового периода»: Подольская призналась, что молодеет рядом с Соловьевым

Жена Владимира Преснякова Наталья Подольская участвует в новом выпуске популярного шоу Первого канала «Ледниковый период». Певица выступает в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым - тем самым, с кем раньше участвовали Ольга Бузова и Ксения Бородина.

«Я молодею прям, мне нравятся физические нагрузки», - призналась Подольская.

В шестом выпуске Наталья изображала Черную королеву из мюзикла про Алису в стране чудес. Однако комментаторы проекта подчеркнули, что к катанию артистки возникает много нареканий.

«Видно, что я ей тяжеловато», - заявили комментаторы. «В конце испортилось впечатление. Дима так резко вскочил», - заявил Авербух.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».