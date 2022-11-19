«Ох, Лизка»: Тарасова честно высказалась об Арзамасовой в «Ледниковом периоде»

Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

Жена Ильи Авербуха стала участницей нового сезона популярного проекта Первого канала.

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова выступает в новом сезоне «Ледникового периода» в паре с фигуристом Никитой Кацалаповым. В шестом выпуске звезды катались под композицию Эндрю Ллойда Уэббера из мюзикла «Любовь не умрет никогда».

«Ох, Лизка, ох, какая ты, а? - не сдержалась Татьяна Навка. - После вашего выступления мы даже не советовались и поставили вам все шестерочки».

Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

Понравился номер и Татьяна Тарасовой. Заслуженный тренер СССР подчеркнула, что актриса очень хорошо выступает.

«Ты так хорошо катаешься, просто удивительно. Делаешь все, что угодно. И не скажешь, что занимаешься этим второй раз в жизни», - заявила Тарасова.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также