«Ох, Лизка»: Тарасова честно высказалась об Арзамасовой в «Ледниковом периоде»

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова выступает в новом сезоне «Ледникового периода» в паре с фигуристом Никитой Кацалаповым. В шестом выпуске звезды катались под композицию Эндрю Ллойда Уэббера из мюзикла «Любовь не умрет никогда».

«Ох, Лизка, ох, какая ты, а? - не сдержалась Татьяна Навка. - После вашего выступления мы даже не советовались и поставили вам все шестерочки».