«Вот такие у нас артисты»: Дарья Мороз залила алкоголем лед в «Ледниковом периоде»

Бывшая жена Константина Богомолова Дарья Мороз стала участницей нового сезона популярного шоу Первого канала «Ледниковый период. Снова вместе». Артистка выступает в паре с фигуристом Максимом Марининым.

В новом выпуске звезда «Содержанок» переоделась в официантку, легко и весело станцевала под «Хэлло, Долли!» и, не рассчитав, в конце залила шампанским весь лед.

«Мне понравился номер, - заявила на это Татьяна Тарасова. - Поэтому я и поставила все шестерки. И за артистизм тоже - вот такие у нас артисты».

Итого Мороз и Маринин собрали 11,98 баллов.